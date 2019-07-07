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РИА Новости

Число пострадавших при взрыве бензовоза на Урале возросло до семи человек

Вчера, 04:02
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© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиДТП с бензовозом в Свердловской области. 7 июля 2019
ДТП с бензовозом в Свердловской области. 7 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
ДТП с бензовозом в Свердловской области. 7 июля 2019
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл — РИА Новости. В результате взрыва бензовоза в Свердловской области, по последним данным, погибли три человека, пострадали семь, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
ДТП произошло в 00:15 по местному времени (22:15 мск). На 44-м километре дороги Карпинск— Кытлым бензовоз с топливом съехал в кювет, машина воспламенилась, после чего произошел взрыв. По данным ГУМВД, сверху на цистерне сидели семь человек.
ДТП с бензовозом в Свердловской области. 7 июля 2019
Вчера, 02:20
В Свердловской области ликвидировали пожар на месте взрыва бензовоза
Среди пострадавших — подросток 2005 года рождения, пять мужчин и одна женщина. Подростка экстренно доставили вертолетом в Екатеринбург для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Полицейские установили личности двух погибших. Это мужчина 1968 года рождения из города Карпинск и женщина 1976 года рождения из города Краснотурьинск. Личность третьего погибшего, мужчины, пока устанавливается.
Сотрудники полиции выяснили, что водитель бензовоза 1968 года рождения находился в момент катастрофы в нетрезвом виде. "Это подтвердила проведенная сотрудниками полиции экспертиза. В его крови обнаружено 0,706 промилле алкоголя, что составляет очень большую дозу", — сказал Горелых.
При этом водителю госпитализация не потребовалась.
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