Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьян

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области ДТП с бензовозом в Свердловской области. 7 июля 2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, находился в нетрезвом состоянии, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

Ранее Горелых сообщал РИА Новости, что в 00:15 по местному времени (22:15 мск) на 44-м километре дороги Карпинск — Кытлым бензовоз с топливом съехал в кювет, машина воспламенилась, после чего произошел взрыв. По данным ГУМВД, сверху на цистерне сидели семь человек. По предварительным данным, в результате аварии погибли трое.

"Сотрудники полиции установили, что водитель бензовоза 1968 года рождения находился в момент катастрофы в нетрезвом виде. Это подтвердила проведенная сотрудниками полиции экспертиза. В его крови обнаружено 0,706 промилле алкоголя, что составляет очень большую дозу", — сказал Горелых.

Он добавил, что число пострадавших выросло до семи человек, среди них — подросток 2005 года рождения, пять мужчин и одна женщина. Подростка экстренно доставили вертолетом в Екатеринбург для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Сотрудники полиции установили личности двух погибших. Это мужчина 1968 года рождения из города Карпинска и женщина 1976 года рождения из Краснотурьинска. Личность третьего погибшего, мужчины, пока устанавливается.