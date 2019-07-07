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РИА Новости

В Донбассе украинский солдат открыл огонь по бойцам "Азова"

Вчера, 02:59
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Военнослужащий ВСУ в Донбассе открыл огонь по боевикам националистического подразделения "Азов" из-за идеологических разногласий. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"<...> военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистаров открыл огонь из автомата по националистам, в результате два "азовца" с ранениями различной степени тяжести госпитализированы", — рассказал он.
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Пьяный командир ВСУ выстрелил в подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
Офицер пресс-службы добавил, что 4 июля в ходе конфликта между сослуживцами, возникшего после употребления спиртных напитков, был застрелен военнослужащий первого батальона 54-й бригады ВСУ. При этом командование бригады скрыло факт инцидента и представило гибель солдата для вышестоящего командования как результат обстрела со стороны ЛНР.
С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии перестрелки продолжаются.
В ЛНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние силовиков ухудшается. Служащие ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.
О тех же проблемах говорят и в Киеве: так, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в конце прошлого года заявил, что небоевые потери силовиков за все время военных действий в Донбассе составили 2,7 тысячи человек, причем в 175 случаях это было отравление алкоголем и наркотиками.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот Вам эффект Бумеранга...началось...Фашисты так или иначе должны быть наказаны....
7 июля, 03:23
Юрий Иванов
23912106
Да потому что Николаенко эти два укро-патриота Мухамбетов и Ламбер уже достали!((( Каждый день Мыколе с утра ныли о чистоте украинской крови,вот он и не выдержал и шмальнул по ним((
7 июля, 03:39
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155562125
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