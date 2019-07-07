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РИА Новости
Туризм

Большинство задержанных в Канкуне россиян депортировали из Мексики

Вчера, 02:38
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МЕХИКО, 7 июл — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Семеро из десяти россиян, задержанных в аэропорту мексиканского Канкуна, в субботу вечером депортированы из Мексики, сообщили РИА Новости в посольстве России.
"Семь человек уже улетели рейсом компании Nordwind, остальные трое полетят самолетом Air France. Двое отправятся уже сегодня (в субботу. — Прим. ред.), один, скорее всего, завтра", — отметили в посольстве.
Ранее в диппредставительстве уточнили, что пассажиры прибыли из России рейсом компании Azur Air 4 июля, но по прибытии миграционная служба установила, что у троих россиян профиль не соответствует туристам. Как отметили дипломаты, такая ситуация могла сложиться, если прибывшие не могли подтвердить бронь отеля, показать обратные билеты или доказать наличие средств для пребывания в стране.
Еще троим был запрещен въезд в Мексику и они находятся в "черном списке", сказали в посольстве. Еще у четырех пассажиров паспорта были российские, но они прибыли из Узбекистана, и миграционная служба Мексики заподозрила, что документы могут быть фальшивыми.
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