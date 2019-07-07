Большинство задержанных в Канкуне россиян депортировали из Мексики

МЕХИКО, 7 июл — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Семеро из десяти россиян, задержанных в аэропорту мексиканского Канкуна, в субботу вечером депортированы из Мексики, сообщили РИА Новости в посольстве России.

"Семь человек уже улетели рейсом компании Nordwind, остальные трое полетят самолетом Air France. Двое отправятся уже сегодня (в субботу. — Прим. ред.), один, скорее всего, завтра", — отметили в посольстве.

Ранее в диппредставительстве уточнили, что пассажиры прибыли из России рейсом компании Azur Air 4 июля, но по прибытии миграционная служба установила, что у троих россиян профиль не соответствует туристам. Как отметили дипломаты, такая ситуация могла сложиться, если прибывшие не могли подтвердить бронь отеля, показать обратные билеты или доказать наличие средств для пребывания в стране.