В Свердловской области ликвидировали пожар на месте взрыва бензовоза

Ранее руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что инцидент произошел в 00.15 по местному времени (22.15 мск) на 44-м километре автодороги Карпинск-Кытлым. Водитель бензовоза с топливом порядка 54 тонн, который вез на верху цистерны семь человек, не справился с управлением, допустил съезд в кювет, в результате чего машина воспламенилась, последовал взрыв. Погибли, по предварительным данным, три человека. Еще шесть человек госпитализированы. В результате взрыва загорелся лес.