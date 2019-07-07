В Свердловской области ликвидировали пожар на месте взрыва бензовоза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Пожар, возникший в результате взрыва бензовоза в Свердловской области, ликвидирован, сообщает в воскресенье ГУМЧС по региону.
Ранее руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что инцидент произошел в 00.15 по местному времени (22.15 мск) на 44-м километре автодороги Карпинск-Кытлым. Водитель бензовоза с топливом порядка 54 тонн, который вез на верху цистерны семь человек, не справился с управлением, допустил съезд в кювет, в результате чего машина воспламенилась, последовал взрыв. Погибли, по предварительным данным, три человека. Еще шесть человек госпитализированы. В результате взрыва загорелся лес.
"Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожарные в течение 10 минут с помощью пены ликвидировали возгорание. В бензовозе, объем которого 4,5 тысячи литров, находилось всего 500 литров топлива. Угрозы для населения и окружающей среды нет", - говорится в сообщении ГУМЧС.
Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.