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РИА Новости

В Свердловской области взорвался бензовоз

01:56
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Бензовоз взорвался в Свердловской области, по предварительным данным, три человека погибли и шесть пострадали, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Инцидент произошел в 00.15 по местному времени (22.15 мск) на 44-м километре автодороги Карпинск-Кытлым.
"Водитель бензовоза с топливом, который направлялся для дозаправки техники по добыче каменной породы в поселке Кытлым, допустил погрузку на верх цистерны порядка семи человек - туристов. В итоге водитель не справился с управлением своего транспортного средства, допустил съезд в кювет, в результате чего машина воспламенилась, последовал взрыв. Погибли, по предварительным данным, три человека", - сказал собеседник агентства.
По его словам, еще шесть человек получили различной степени травмы и ожоги и были экстренно госпитализированы.
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Горелых добавил, что на месте работают следственно-оперативная группа, скорая помощь, наряды ГИБДД. В результате взрыва загорелась не только сама машина, но и ближайший лесной массив. На данный момент огонь локализован. Сотрудники полиции устанавливают личности погибших и пострадавших.
В региональном ГУМЧС уточнили, что в бензовозе, объем которого 4,5 тысячи литров, находилось 500 литров топлива.
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