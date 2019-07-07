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РИА Новости
Теплоснабжение

В Павшинской пойме в ближайшее время восстановят подачу горячей воды

01:08
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРайон Павшинская пойма (слева) и ландшафтный парк "Митино" в Москве. Архивное фото
Район Павшинская пойма (слева) и ландшафтный парк Митино в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подачу горячей воды восстановят в микрорайоне Павшинская пойма в ближайшее время, сообщила администрация подмосковного городского округа Красногорск в Facebook.
Ранее ООО "Газпром межрегионгаз Москва" ограничил подачу газа на оборудование ООО "Котельная-Павшино" из-за просроченной задолженности в размере 34,5 миллиона рублей, которая, в свою очередь, образовалась из-за просроченной задолженности управляющих компаний. Была отключена подача горячей воды микрорайону Павшинская пойма Красногорска с населением около 80 тысяч человек.
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"В ближайшее время подача горячей воды в Павшинской пойме будет восстановлена. Жителям произведут перерасчет за коммунальные услуги в период отсутствия горячей воды", - говорится в сообщении.
Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина призвала жителей гасить долги по ЖКХ. "Уважаемые красногорцы, я вас призываю, проведите ревизию своих платежей за коммунальные услуги, если у вас накопился долг. Пожалуйста, начинайте их гасить", - приводятся ее слова в сообщении.
Хаймурзина рассказала, что долг населения управляющим компаниям превышает 140 миллионов рублей. Она подчеркнула, что такие крупные задолженности копятся не один месяц, и неплательщиков в микрорайоне много.
"Ведется работа с недобросовестными управляющими организациями, к вопросу взыскания с них просроченной задолженности привлечены компетентные органы", - добавляется в сообщении.
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ТеплоснабжениеЭльмира ХаймурзинаПавшинская поймаКрасногорскМосковская область
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