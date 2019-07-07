Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его иранский коллега Хасан Роухани в ходе телефонного разговора договорились изучить условия возобновления переговоров между всеми сторонами ядерной сделки до 15 июля, говорится в сообщении Елисейского дворца.

"Президент Республики договорился со своим иранским коллегой изучить вопрос об условиях возобновления диалога со всеми сторонами до 15 июля", - говорится в заявлении.

Как заявлял заместитель председателя иранского парламента Масуд Пезешкиан, парламент Ирана сомневается в том, что с США, которые вышли из ядерной сделки и оказывают на Тегеран давление, можно вести диалог.

Ранее Роухани заявил, что Иран с 7 июля намерен обогащать уран выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, будет делать это на уровне, который считает нужным. В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Иран в воскресенье может объявить о повышении уровня обогащения урана до 5%.

В годовщину выхода США из ядерной сделки, 8 мая, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.