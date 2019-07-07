Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-07T00:39Z
https://ria.ru/20190707/1556281274.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155600/23/1556002336_0:9:2218:1257_1036x0_80_0_0_313a194c1c302eb8c7cd03c98c6e9434.jpg
РИА Новости

Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана

00:39
305
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его иранский коллега Хасан Роухани в ходе телефонного разговора договорились изучить условия возобновления переговоров между всеми сторонами ядерной сделки до 15 июля, говорится в сообщении Елисейского дворца.
"Президент Республики договорился со своим иранским коллегой изучить вопрос об условиях возобновления диалога со всеми сторонами до 15 июля", - говорится в заявлении.
Как заявлял заместитель председателя иранского парламента Масуд Пезешкиан, парламент Ирана сомневается в том, что с США, которые вышли из ядерной сделки и оказывают на Тегеран давление, можно вести диалог.
Ранее Роухани заявил, что Иран с 7 июля намерен обогащать уран выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, будет делать это на уровне, который считает нужным. В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Иран в воскресенье может объявить о повышении уровня обогащения урана до 5%.
Иранцы сжигают флаг США в Тегеране. 10 мая 2019
5 июля, 08:00
Европа ставит Иран и США на грань войны. Но не по своей воле
В годовщину выхода США из ядерной сделки, 8 мая, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
300002
Обсудить 0
Выход США из ядерной сделки по ИрануХасан РоуханиЭммануэль МакронФранцияИранВ мире
Рекомендуем
Здание Совета Европы
Постпред Украины в СЕ рассказал об отказе Европы от санкций против России
РИА
Новости
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
Иран планирует объявить о дальнейшей приостановке обязательств по СВПД
В Москве столкнулись четыре автомобиля
Село Партизанское в Крыму
В Крыму прокомментировали антироссийскую резолюцию ОБСЕ
Лента
новостей
Биолог за работой с микроскопом. Архивное фото
Голландский университет ограничит найм ученых-мужчин
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани назвал санкции США против Ирана актом терроризма
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич
Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США
В Ливии предъявили обвинения задержанным сотрудникам российского фонда
В Свердловской области взорвался бензовоз
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Резолюция ОБСЕ по Крыму полна дезинформации, заявили в Госдуме
Самолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
Боец Рабочей партии Курдистана (РПК) на огневой позиции. Архивное фото
Турецкие военные обезвредили троих членов Рабочей партии Курдистана
Мужчина смотрит на трещину в земле после мощного землетрясения в Калифорнии, недалеко от города Риджкрест
Около 200 тысяч жителей Калифорнии остались без света из-за землетрясения
В Свердловской области ликвидировали пожар на месте взрыва бензовоза
В Москве в госпитале Бурденко произошло возгорание
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В Свердловской области ликвидировали пожар на месте взрыва бензовоза
02:15Три страны СНГ получили статус наблюдателей в Тихоокеанском альянсе
02:09Умер один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту
02:01Турецкие военные обезвредили троих членов Рабочей партии Курдистана
01:56В Свердловской области взорвался бензовоз
01:19Постпред Украины в СЕ рассказал об отказе Европы от санкций против России
01:01Голландский университет ограничит найм ученых-мужчин
00:39Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана
00:38В Москве столкнулись четыре автомобиля
00:02В Крыму прокомментировали антироссийскую резолюцию ОБСЕ
23:43Роухани назвал санкции США против Ирана актом терроризма
23:28Резолюция ОБСЕ по Крыму полна дезинформации, заявили в Госдуме
22:52Команда России стала абсолютным чемпионом на Global Management Challenge
22:48В Москве в госпитале Бурденко произошло возгорание
22:44В Совфеде отказ аккредитации Sputnik назвали классикой двойных стандартов
22:39Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США
22:00Концерт "А-Студио" в Грузии перенесли на неопределенный срок
21:50Посольство в США выясняет, пострадали ли россияне при взрыве во Флориде
21:41Онищенко объяснил свои слова о памятнике за спасение виноделия в Грузии
21:25Опубликовано видео с места взрыва во Флориде
Лента новостейМолния