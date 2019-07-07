Иран планирует объявить о дальнейшей приостановке обязательств по СВПД

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Тегеран в воскресенье планирует объявить о дальнейшей приостановке выполнения части взятых на себя обязательств в рамках Тегеран в воскресенье планирует объявить о дальнейшей приостановке выполнения части взятых на себя обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы (СВПД). В частности, власти страны ранее заявили, что намерены с 7 июля отказаться от соблюдения обязательств, связанных с уровнем обогащения урана в 3,67%, и превысить его до уровня, необходимого им, а также предпринять шаги по вопросу реконструкции реактора в Араке.

Впервые о намерении частично прекратить выполнение добровольно взятых на себя обязательств в рамках СВПД Иран заявил 8 мая - в годовщину выхода из соглашения США. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) урегулировать возникшие противоречия, в том числе по запуску работы платежного механизма INSTEX. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

Параграф 26

Совместный всеобъемлющий план действий, принятый шестеркой посредников (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия) и Ираном в 2015 году, предусматривает, в том числе, что Тегеран в течение 15 лет будет поддерживать уровень обогащения урана на отметке 3,67%, а запасы обогащенного до этого уровня урана не будут превышать 300 килограммов. Избыточные количества урана будут продаваться по рыночной цене и доставляться иностранному покупателю в обмен на природный уран.

При этом в параграфе 26 СВПД зафиксировано, что Иран будет рассматривать повторное введение санкций или введение новых санкций, связанных с ядерной сферой, "в качестве основания для прекращения выполнения своих обязательств полностью или частично".

Этот же параграф прописывает, что ЕС и США воздержатся от повторного или нового введения санкций против исламской республики.

США в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения в мае 2018 года и вновь ввели санкции против Ирана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном.

Превышение потолка

Ранее Иран перевел в практическую плоскость первую часть своего обещания не соблюдать предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. МАГАТЭ 1 июля подтвердило, что Иран превысил указанную цифру. С осуждением этого шага выступили в западных столицах, при этом в Москве и Пекине, высказывая свое сожаление по этому поводу, акцентировали внимание на контексте и истоках происходящего.

"Вырывать из контекста действие той или иной стороны СВПД - не поможет прийти к правильным выводам. Напомню, что Совместный всеобъемлющий план действий - это всеобъемлющий пакет взаимных обязательств и прав всех участников этой договоренности", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Он отметил, что Иран продолжал продавать излишки запасов низкообогащенного урана в другие страны, в том числе в Россию, и после того, как в мае прошлого года США объявили о выходе из ядерной сделки.

"Но в мае этого года США приняли новый пакет санкций, которым запретили кому бы то ни было покупать у Ирана излишки низкообогащенного урана и тяжелой воды. По сути дела, США тем самым запретили всем государствам-членам ООН выполнять резолюцию СБ ООН, которая одобрила Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы. Нужно видеть всю полноту картины, а не просто концентрироваться на том, что сделал Иран", - добавил российский министр.

В свою очередь его заместитель Сергей Рябков призвал не драматизировать ситуацию, но проявить сдержанность и предпринять шаги, чтобы все-таки суметь сохранить ядерную сделку.

"Это должно восприниматься в качестве естественного следствия всех тех событий, которые предшествовали данному обстоятельству. Мы призываем всех к сдержанности, мы призываем европейских участников СВПД не разогревать эту ситуацию. Мы призываем иранских коллег предельно ответственно, как и раньше, подходить к их собственным шагам в этой сфере, в особенности это касается выполнения Ираном соглашения о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ и дополнительного протокола к данному соглашению, не говоря уже о сохранении участия Ирана в качестве стороны в ДНЯО. Намеки и в этом направлении тоже звучали из Тегерана, мы не скрываем, что мы не приветствовали бы, мягко говоря, движение в этом направлении", - подчеркнул дипломат.

По словам Рябкова, важно "пройти этот момент без эмоций" и не допустить нового "эскалационного скачка", поскольку в мире есть те, кто готов воспользоваться ситуацией для нового разогрева ситуации.

Судьба Арака

Согласно СВПД, Иран добровольно брал на себя обязательства перестройки тяжеловодного реактора близ города Арак на основе согласованного концептуального проекта конструкции с использованием топлива с обогащением до 3,67%. Реконфигурация реактора должна исключить потенциальную возможность наработки в нем плутония оружейного качества.

Реактор должен обеспечивать проведение ядерных исследований в мирных целях и производство радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. Все отработавшее ядерное топливо из Арака должно вывозиться за пределы Ирана в течение всего срока эксплуатации реактора.

О возможности возврата с 7 июля к самостоятельной работе над проектом - без международного консорциума - в конце мая заявил замглавы иранского МИД Аббас Аракчи.

"К сожалению, из-за давления США и санкций этот проект не сильно продвинулся вперед, поэтому мы сказали участникам, что через 60 дней после 8 мая мы вернемся к прежнему проекту, и мы больше не рассчитываем на СВПД в отношении проекта в Араке, а будем делать его сами", - пояснил он в интервью РИА Новости.

По его словам, Тегеран может вернуться к прежним технологиям в строительстве реактора, поскольку знаком только с ранее использованными наработками.

"Новый тяжеловодный реактор в Араке на самом деле находится на начальной стадии. Мы все еще работаем над дизайном нового реактора. Как я сказал, работы продвигаются очень медленно, но мы не можем больше ждать. Вторым шагом, когда истекут 60 дней, станет прекращение нашего сотрудничества с участниками СВПД относительно проекта реактора в Араке", - подчеркнул замглавы МИД Ирана.

Возможные последствия

Президент Ирана Хасан Роухани, анонсируя ранее возможное сокращение обязательств в рамках ядерной сделки, объяснил это стремлением сохранить ее.

"Сокращение Ираном обязательств не направлено против Совместного всеобъемлющего плана действий, а призвано сохранить СВПД, поскольку мы убеждены, что без этих шагов СВПД исчезнет", - сказал он.

При этом Роухани подтвердил, что Иран вернется к полному выполнению обязательств, от которых временно отказался, как только стороны сделки сделают то же самое. Роухани подчеркнул, что Тегеран предпринимает меры в отношении ядерной сделки, не поддаваясь эмоциям, а исключительно по рациональным и разумным соображениям.

Он отметил, что Иран ничего не предпринимал после выхода США из ядерной сделки в течение года, что, по его словам, является "стратегическим терпением".

Эксперты тем временем отмечают, что, скорее всего, Иран предпримет анонсируемые шаги, так как несмотря на дипломатические усилия - в том числе созыв 28 июня заседания совместной комиссии - основные противоречия снять не удалось, а механизм INSTEX, разработанный ЕС для обхода санкций США, до сих пор не заработал. При этом даже после официального запуска он был призван обслуживать гуманитарные сделки, которые не подпадают под американские санкции, и на первом этапе не был рассчитан на подключение других стран, помимо членов ЕС. Тегеран же добивается возможности экспортировать с его помощью нефть на фоне санкций США.