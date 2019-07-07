В Греции пройдут досрочные парламентские выборы

Женщина во время голосования на одном их избирательных участков в Афинах. Архивное фото

АФИНЫ, 7 июл - РИА Новости. Досрочные парламентские выборы пройдут в воскресенье в Греции, по их итогам первое в ЕС радикальное левое правительство может потерять власть и к правлению вернутся консерваторы.

Коалиция радикальных левых СИРИЗА победила в январе 2015 года на волне недовольства политикой затягивания поясов, которая проводилась по требованию тройки международных кредиторов.

В мае этого года СИРИЗА проиграла выборы в Европарламент, которые премьер-министр Алексис Ципрас называл вотумом доверия его политике. Не получив его, Ципрас решил пойти на досрочные выборы.

Ни одно правительство с 2004 года не доработало до конца отведённый конституцией четырёхлетний срок. Нынешнее правительство собиралось доработать до очередных выборов в октябре этого года.

Порядок голосования

Нынешние выборы в последний раз проходят по усиленно-пропорциональной системе. 250 мест распределяются по итогам голосования пропорционально полученным партиями на выборах голосам. Дополнительно 50 мест получает партия, набравшая больше голосов избирателей - достаточно разницы даже в один голос, чтобы получить преимущество и "бонус" в 50 мест. Проходной барьер в парламент - 3%.

От того, сколько партий пройдет в парламент, будет зависеть возможность получить абсолютное большинство в парламенте. Чем меньше партий проходит, тем ниже процент голосов, необходимый победителю для возможности самостоятельно формировать правительство и определять политику.

По инициативе нынешнего правительства избирательная система была изменена. Она станет простой пропорциональной. С учётом того, что на выборах ни одна партия не набирает больше 50% голосов, со следующих выборов придётся создавать коалиции.

Первые результаты МВД Греции опубликует после 21.00 (время совпадает с московским), а около полуночи поступят данные с большинства участков и станет известен победитель.

Избирательные участки, а их в стране 21 тысяча 478, будут открыты с 7 утра до 7 вечера.

Осуществление избирательного права в соответствии с законом о выборах является обязательным. От голосования юридически освобождаются те, кто в день в день выборов находится за границей, и люди старше 70 лет. Те, кто живет далее 200 километров от места голосования, могут получить один отгул на работе, далее 400 километров - два. Чтобы повысить явку, власти отменили проезд по платным дорогам в день выборов.

Граждане Греции, проживающие или находящиеся за границей в день выборов, не могут пользоваться своим правом голоса.

В Греции с этого года право голоса получили все, кому исполняется 17 лет в год выборов. Таким образом, на выборах 2019 года теперь могут голосовать те, кто родился с 01.01.2002 по 31.12.2002.

На избирательном участке при предъявлении документа, удостоверяющего личность, выдаются бюллетени с названиями партий и именами кандидатов и конверт с печатью избирательной комиссии и подписью ее председателя. Избиратель должен в кабинке для голосования поставить на бюллетене только крестик (+) на левой или правой стороне бюллетеня, напротив фамилии своего кандидата, вложить бюллетень в конверт и затем отпустить в урну для голосования. Бюллетени без конверта считаются недействительными.

Политические партии должны набрать не менее 3% голосов, чтобы быть избранными в парламент.

Опросы общественного мнения

Судя по опросам общественного мнения, в Греции предстоит смена власти: "Новая демократия" (НД) по популярности значительно опережает СИРИЗУ и уже готовится формировать правительство. Лидер НД Кириакос Мицотакис заявил в телеинтервью 5 июля, что у него уже есть готовое правительство, и оно будет приведено к присяге во вторник, 9 июля.

"Новая демократия" по опросам набирает от 32 до 39% голосов избирателей и получает от 154 до 159 мандатов в 300-местном парламенте.

СИРИЗА может, судя по опросам, получить от 23 до 29% голосов и от 79 до 84 мест в парламенте.

В пятницу вечером был опубликовано один из последних опросов, проведённый компанией MARC для телеканала Antenna. Согласно ему, СИРИЗА готовы поддержать 24,7% респондентов, "Новую демократию" - 35,7%. На третьем месте в опросе Движение перемен КИНАЛ (бывшее ПАСОК) с 6,1%, затем идут Компартия Греции КПГ (5,1%), ультраправые "Золотая заря" (3,5%) и "Греческое решение" ("Эллиники лиси") с 3,4%. Партия МЕРА25 бывшего министра финансов Яниса Варуфакис набирает 3% - это проходной барьер в парламент.

По оценкам социологов, НД может получить от 151 до 165 мандатов в 300-местном парламенте, СИРИЗА - 70-82 места, КИНАЛ - 16-24 места, КПГ - 12-18 мест. "Золотая заря", "Греческое решение" и МЕРА25 могут получить до 13 мест каждый.

На выборах в сентябре 2015 года СИРИЗА получила 35,46% голосов и 145 мандатов, "Новая демократия" - 28,09% голосов и 75 мандатов. Явка в 2015 году составила 56,16%.

Тогда в парламент прошли восемь партий. Две из них не будут участвовать в досрочных выборах. В новый парламент, судя по данным социологов, пройдут от пяти до семи партий.

Хотя все опросы говорят о победе Мицотакиса, выборы сохраняют интригу - прежде всего, сможет ли его партия получить достаточно мест в парламенте, чтобы уверенно и без оглядки на другие партии проводить свои законопроекты, а также сколько политических партий пройдет трехпроцентный барьер.

Главное – экономика

Центральной темой нынешних выборов стала экономика. Греция с 2008 года находилась в глубоком экономическом кризисе и проводила политику затягивания поясов в обмен на кредиты для обслуживания своих финансовых нужд. Греция в августе 2018 года вышла из программ помощи, по которым страна вынуждена была полностью согласовывать свою политику в обмен на кредиты. Программы были призваны урегулировать греческий долговой кризис, некогда поставивший под вопрос само существование еврозоны.

Фактически Афины в 2010 году отдали значительную часть суверенитета страны для того, чтобы избежать банкротства.

Немедленно вывести страну из программы помощи было предвыборным обещанием Ципраса в 2015 году. Но выход затянулся на 3,5 года, и на посту премьера Ципрас вынужден был подписать еще один, третий, меморандум.

Сейчас премьер-министр Алексис Ципрас отмечает, что его правительству удалось вывести Грецию из экономического кризиса, экономика перешла к росту, уменьшается безработица, выросли зарплаты и пенсии, малоимущие получают пособия, снижен ряд налогов.

По словам премьера, сейчас впервые с 2008 года Греция живет по своей программе, а не по рецептам, написанным в Брюсселе и в МВФ.

Ципрас заявил, что на выборах стоит вопрос – вернуться назад, к политике аскетизма и затягивания поясов, или двигаться вперед. Он призвал греков дать ему возможность продолжить работу и завершить реформы.

Лидер "Новой демократии" Кириакос Мицотакис также обещает новые реформы на благо всех – снижение налогов, увеличение минимальной зарплаты, поддержку бизнеса, создание новых рабочих мест в частном и в государственном секторах. Также он намерен укрепить полицию и сделать жизнь людей безопасней.

Мицотакис призвал граждан принять активное участие в выборах, заявив, что в воскресенье не должно быть никакого расслабления, самоуспокоенности, и отметил, что не должно быть ни одного потерянного голоса. Обращаясь к молодёжи, лидер "Новой демократии" призвал ее сначала проголосовать и лишь затем идти на пляж купаться и напомнил, что проголосовать можно до 7 вечера.