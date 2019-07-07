Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-07T00:02Z
https://ria.ru/20190707/1556280930.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151452/28/1514522812_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_220c102df368cbb30db54ea53a8ef039.jpg
РИА Новости

В Крыму прокомментировали антироссийскую резолюцию ОБСЕ

00:02
8674
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСело Партизанское в Крыму
Село Партизанское в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал антироссийские резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Крыму.
По его словам, подобные резолюции ни на что не влияют. Однако такие документы, отметил Ганжара, расширяют пропасть между Россией и такими международными институтами.
Американский журналист Джефф Опдайк
Вчера, 10:34
Американский журналист восхитился Крымом
"Какие бы резолюции ни принимались, Крым есть и будет частью России", - цитирует Ганжару RT.
Депутат также добавил, что в Европе неуклонно растет число политиков, которые говорят о полуострове как о российской территории, однако различные официальные институты продолжают отрицать принадлежность Крыма к России.

Резолюции ОБСЕ

Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму. Автор документа – украинский депутат Артур Герасимов. Кроме того, в резолюции осуждаются действия России при задержании украинских кораблей в Керченском проливе. В документе говорится "неспровоцированном акте вооруженной агрессии и неоправданном несоразмерном применении военной силы" с российской стороны.
Российская делегация просила снять резолюцию с рассмотрения, но ассамблея включила ее в повестку своей работы на летней сессии.
Гигантский флаг России на горе Гасфорта в Севастополе. 16 марта 2019
5 мая, 04:11
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Позднее комитет ОБСЕ принял еще одну резолюцию, призывающая Россию к "деоккупации" Крыма. Кроме того, в документ были приняты поправки ряда стран, включая США, Турцию, Канаду и Литву, обвиняющие Россию в приостановке Договора о ракетах средней и малой дальности.

В фарватере курса США

Как заявил РИА Новости депутат Дмитрий Новиков, комитет ОБСЕ принял антироссийскую резолюцию в фарватере внешнеполитического курса США. Парламентарий отметил, что принятие подобного документа не является неожиданным, поскольку внутри ЕС "существует борьба нескольких точек зрения по российскому направлению в целом, по оценки крымской ситуации в частности".
Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что многие члены Парламентской ассамблеи проголосовали бы в пользу России, если бы процедура была тайной.
Во время военно-морского парада в Севастополе
4 сентября 2018, 08:00
Об управлении реальностью: у России и Украины теперь есть по Крыму
"У Ассамблеи есть один недостаток в процедуре - все голосования открытые, и здесь европейцы боятся влияния США, их давления и послушного голосуют по антироссийской тематике", - заявил Джабаров РИА Новости.
Он также добавил, что многие европейские политики подходили к российским парламентариям в кулуарах и выражали поддержку.
В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что принятый Парламентской ассамблеей документ полон дезинформации.
"Поддержать-то можно любую резолюцию, это же не в разборки с Россией влезать - вот и поет ОБСЕ соловьем под украинскую дудку", - заявил он РИА Новости.
Здание Капитолия в Вашингтоне
12 апреля, 08:00
Ядерная держава в роли изгоя из-за Крыма
Он также призвал представителей ОБСЕ перестать пользоваться вымышленной терминологией и взять на себя смелость называть вещи своими именами.

Провокация в Керченском проливе

Три корабля украинских ВМС были задержаны в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года, после того, как они нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования пограничников. На борту оказалось 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите государственных рубежей, а инцидент в Керченском проливе назвал заранее заготовленной провокацией.
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
28 мая, 08:00
Россию приговорил трибунал: что с ней теперь будет
Крым стал российским в 2014 году после референдума, на котором более 95 процентов жителей проголосовали за присоединение. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Как заявил Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
7041236
Обсудить 8
ОБСЕКрымРоссияВ миреПолитика
Рекомендуем
Самолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
РИА
Новости
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Зеленский намерен решить вопрос "Северного потока – 2" через Трампа
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич
Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин
Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на крещение в Виндзор
Лента
новостей
Ситуация во Флориде после взрыва возле торгового центра. Прямая трансляция
Ситуация во Флориде после взрыва возле торгового центра. Прямая трансляция
Вид на Гурзуф
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Аэропорт в Канкуне, Мексика
В Мексике задержали группу россиян
Здание Совета Европы
Постпред Украины в СЕ рассказал об отказе Европы от санкций против России
Акватория грузового порта в Одессе
Киев получил первую партию нефти из США
Телеведущий Максим Галкин
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Французский эксперт рассказал о важности "Северного потока — 2" для Европы
Самолет Boeing-737 Max
Европейский регулятор обнаружил проблему в Boeing 737 MAX, сообщил источник
Россия - страна возможностей
Команда России стала абсолютным чемпионом на Global Management Challenge
Samsung Galaxy S9
Эксперты обнаружили приложение для Samsung, ворующее данные кредиток
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В Свердловской области ликвидировали пожар на месте взрыва бензовоза
02:15Три страны СНГ получили статус наблюдателей в Тихоокеанском альянсе
02:09Умер один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту
02:01Турецкие военные обезвредили троих членов Рабочей партии Курдистана
01:56В Свердловской области взорвался бензовоз
01:19Постпред Украины в СЕ рассказал об отказе Европы от санкций против России
01:01Голландский университет ограничит найм ученых-мужчин
00:39Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана
00:38В Москве столкнулись четыре автомобиля
00:02В Крыму прокомментировали антироссийскую резолюцию ОБСЕ
23:43Роухани назвал санкции США против Ирана актом терроризма
23:28Резолюция ОБСЕ по Крыму полна дезинформации, заявили в Госдуме
22:52Команда России стала абсолютным чемпионом на Global Management Challenge
22:48В Москве в госпитале Бурденко произошло возгорание
22:44В Совфеде отказ аккредитации Sputnik назвали классикой двойных стандартов
22:39Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США
22:00Концерт "А-Студио" в Грузии перенесли на неопределенный срок
21:50Посольство в США выясняет, пострадали ли россияне при взрыве во Флориде
21:41Онищенко объяснил свои слова о памятнике за спасение виноделия в Грузии
21:25Опубликовано видео с места взрыва во Флориде
Лента новостейМолния