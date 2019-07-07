В Крыму прокомментировали антироссийскую резолюцию ОБСЕ

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал антироссийские резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Крыму.

По его словам, подобные резолюции ни на что не влияют. Однако такие документы, отметил Ганжара, расширяют пропасть между Россией и такими международными институтами.

"Какие бы резолюции ни принимались, Крым есть и будет частью России", - цитирует Ганжару RT

Депутат также добавил, что в Европе неуклонно растет число политиков, которые говорят о полуострове как о российской территории, однако различные официальные институты продолжают отрицать принадлежность Крыма к России.

Резолюции ОБСЕ

Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму. Автор документа – украинский депутат Артур Герасимов. Кроме того, в резолюции осуждаются действия России при задержании украинских кораблей в Керченском проливе. В документе говорится "неспровоцированном акте вооруженной агрессии и неоправданном несоразмерном применении военной силы" с российской стороны.

Российская делегация просила снять резолюцию с рассмотрения, но ассамблея включила ее в повестку своей работы на летней сессии.

Позднее комитет ОБСЕ принял еще одну резолюцию, призывающая Россию к "деоккупации" Крыма. Кроме того, в документ были приняты поправки ряда стран, включая США, Турцию, Канаду и Литву, обвиняющие Россию в приостановке Договора о ракетах средней и малой дальности.

В фарватере курса США

Как заявил РИА Новости депутат Дмитрий Новиков, комитет ОБСЕ принял антироссийскую резолюцию в фарватере внешнеполитического курса США. Парламентарий отметил, что принятие подобного документа не является неожиданным, поскольку внутри ЕС "существует борьба нескольких точек зрения по российскому направлению в целом, по оценки крымской ситуации в частности".

Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что многие члены Парламентской ассамблеи проголосовали бы в пользу России, если бы процедура была тайной.

"У Ассамблеи есть один недостаток в процедуре - все голосования открытые, и здесь европейцы боятся влияния США, их давления и послушного голосуют по антироссийской тематике", - заявил Джабаров РИА Новости.

Он также добавил, что многие европейские политики подходили к российским парламентариям в кулуарах и выражали поддержку.

В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что принятый Парламентской ассамблеей документ полон дезинформации.

"Поддержать-то можно любую резолюцию, это же не в разборки с Россией влезать - вот и поет ОБСЕ соловьем под украинскую дудку", - заявил он РИА Новости.

Он также призвал представителей ОБСЕ перестать пользоваться вымышленной терминологией и взять на себя смелость называть вещи своими именами.

Провокация в Керченском проливе

Три корабля украинских ВМС были задержаны в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года, после того, как они нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования пограничников. На борту оказалось 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите государственных рубежей, а инцидент в Керченском проливе назвал заранее заготовленной провокацией.