Стал известен самый масштабный "распил" современной России

По отечественным медиа прошло цунами из разоблачительных заголовков. Они сообщают: сверхзвуковая вакуумная дорога Hyperloop от Илона Маска между Москвой и Петербургом обойдется дешевле, чем предложенный проект российской высокоскоростной магистрали (ВСМ).

К началу выходных это цунами ударилось о соцсети и тг-каналы, так что информационное наводнение, несущее муть, мусор и котят, сейчас в самом разливе. Мастера горького сарказма очередями выстреливают иронические реплики "как тебе такое, Илон Маск" и "в России придумана уникальная технология скоростного распила". Постятся смешные, но горькие картинки. В общем, все как всегда.

...В скучной реальности произошло вот что.

1. Группа российских экспертов решила — по своим причинам — сделать вид, будто Hyperloop Илона Маска действительно существует. И выдала свою оценку, вернее даже мнение, о приблизительной стоимости вакуумного сверхпоезда Москва — Петербург.

Самое смешное, что из текста следует: даже если бы "Гиперлуп" существовал, России он низачем не сдался бы. Потому что даже в самой дешевой (однотрубной, ведь это труба с вакуумом, а по ней летит капсула на магнитной подушке) конфигурации он стоил бы сравнимо с реальной высокоскоростной магистралью. Обсуждаемый сейчас проект ВСМ Москва — Питер оценивается где-то в 1,5 триллиона рублей, а строительство "гиперлупа для бедных" обошлось бы в 1,2. Правда, пишут эксперты, билет на этот дешевый "Гиперлуп" стоил бы от 22 до 50 тысяч рублей. То есть для того, чтобы он окупился в течение двадцати лет, почти каждый десятый российский миллионер должен ежедневно в течение этих лет мотаться туда-обратно между столицами в капсуле.

Вывод: Маск не нужен.

2. Это мнение попалось деловым изданиям, которые для лучшей упаковки и пущей цитируемости вынесли в начало публикаций сравнение стоимости "гиперлупа для бедных" и ВСМ.

3. Публикации попались бессмысленным и беспощадным рерайтерам, а от них администраторам групп/пабликов/каналов. В их руках новость мутировала в следующую стадию: "На проекте ВСМ власти распилят столько денег, что хватило бы на фантастический Hyperloop от самого Илона и еще осталось бы каждому россиянину по паре тысяч на бургеры с пивом".

И все это, упрощаясь и наматывая на себя отсебятину, покатилось в массы.

4. Теперь эта новость — в максимально перевранном и потерявшем первоисточники виде — пойдет бродить по сети. И она будет бродить там годами и превратится даже в наглядную инфографику (сейчас бесплатных генераторов инфографики в интернете много, но не все это знают, а выглядит солидно). И ей будут верить. Потому что верить любым гадостям о родном государстве и вздыхать о том, как оно у тебя украло страну, — это как носить модное. Нытье сейчас в трендах.

За кадром этого информационного паводка остались кое-какие мелочи. А именно:

1. Никакого "Гиперлупа" нет. Его просто не существует. Это не реализованный и даже не вышедший из стадии ранних испытаний проект. Его нигде не строят, его нигде не "планируют открыть к 2021 году" и его, скорее всего, не будет никогда.

2. Илон Маск много чего обещает. Скажем, полгода назад он написал , что уверен: однажды цена билета на Марс опустится меньше 100 тысяч долларов.

Кстати, 100 тысяч долларов — это шесть с чем-то миллионов рублей. То есть это дешевле, чем двушка в Москве. Но это не повод верить заголовкам "полет на Марс обойдется дешевле новой квартиры в России".

...А теперь главное. На самом деле описанное выше цунами — совершенно рядовое. Десятки таких же штурмуют наши умы каждую неделю.

И вот что хотелось бы отметить.

Да, в России действительно периодически пилят казенные средства. Как и во всех остальных государствах нашей планеты, включая такие суровые, как КНДР, такие могущественные, как Китай и такие демократичные, как Германия. Это не я придумал: во всех этих странах, как и у нас, постоянно ловят распильщиков, о чем сообщают официальные СМИ. И это большая проблема.

Но главное в другом. Распил на проекте ВСМ, который пока только обсуждается, действительно уже вовсю идет.

Пилят, правда, пока не чиновники и не госбюджет.

Пилит гигантская армия информационных паразитов. А пилят они нас с вами. Все полтораста миллионов граждан и жителей страны. Распилу подвергается наше с вами внимание, время и доверие.

Напомним банальность: ваше внимание, время и доверие вовсе не бесплатны. В современном, невероятно информатизированном мире вы приносите кому-то деньги, даже просто сидя ровно и глядя в экран.

И между желающими, чтобы вы смотрели именно в их экран, ведется нешуточная битва технологий и гонка воображений. И все они, в общем, ставят на то, чтобы выбить из вас самые простые, базовые реакции: страх, гнев и вожделение. И пока вы, испытывая одну из этих эмоций, будете глядеть в их экран, они успеют продать немного вас.

Поэтому нашим современникам, честно говоря, давно пора переходить с информационным пространством на прагматические отношения. И учиться понимать, на что они обменивают свое время и внимание.

Кстати, во всем мире те, кто не хочет обменивать свое время на бессмысленную, пусть и комфортную пустоту, вынуждены терпеть так называемый официоз. Потому что как информационная валюта он, по крайней мере, обеспечен государством.