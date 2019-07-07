Как мальчик из российской глубинки объехал полмира и стал знаменитым

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Седьмого июля исполняется сто лет со дня рождения известного советского журналиста Павла Наумова. Он был из крестьянской семьи, но сделал головокружительную карьеру, став сначала первым зарубежным корреспондентом газеты "Правда", а затем — главным редактором журнала "Новое время" и председателем правления Агентства печати "Новости", преобразованного в 1991 году в РИА Новости.

"Хотел стать писателем, но в планы вмешалась война"

Павел Наумов родился 7 июля 1919 года в деревне Липовка Тверской области. Был самым младшим из пятерых детей. Жили бедно. "Папа хорошо играл на гармони, поэтому его часто приглашали в качестве аккомпаниатора на праздники в соседние деревни. Иногда приходилось веселить народ всю ночь, он сильно уставал, зато приносил домой лишнюю копейку", — дочь журналиста Марина Павловна показывает пожелтевшую фотографию. На ней — выпускной класс Максатихинской средней школы. Павел Наумов — в центре. Как и на многих довоенных снимках, запечатлен с гармонью.

© Фото : из личного архива семьи Павел Наумов (на фото в центре) прекрасно играл на гармони © Фото : из личного архива семьи Павел Наумов (на фото в центре) прекрасно играл на гармони

"Отец, хоть и был самоучкой, на слух мог подобрать любую мелодию, — продолжает Марина Павловна. — Причем играл не только на гармони, но и на гитаре, фортепиано, балалайке".

Если бы захотел, Наумов смог бы продолжить заниматься музыкой уже профессионально. Школу он окончил с отличием, имел право поступать в любое высшее учебное заведение Союза без экзаменов. Но выбрал филологию. В 1939 году он подает документы в Ленинградский государственный университет.

"Как мне кажется, папа очень хотел стать писателем, но в его планы вмешалась война. В 1941 году всех, кто изучал немецкий язык, отправили на ускоренные курсы военных переводчиков. А уже оттуда — на передовую".

© Фото : из личного архива семьи Одно из немногих сохранившихся военных фото Павла Наумова © Фото : из личного архива семьи Одно из немногих сохранившихся военных фото Павла Наумова

В архивах Павла Алексеевича его дочь нашла несколько дневников. Фронтовые воспоминания выведены простым карандашом на листках из блокнота — их было удобно положить в карман гимнастерки. "Читать эти записи иногда невыносимо. Сложно представить, как люди могли выживать в таких условиях. Но были и светлые моменты. Меня, например, тронул эпизод с рассказом одного немца — его папа нашел у пленного при обыске, перевел, а потом зачитывал перед всем комсоставом. Бойцы знали, что это рассказ врага, однако художественную идею и слог оценили".

Из военного дневника Павла Наумова:

"Сегодня был на опросе пленного. Первая попытка, надо сказать, неудачная — бестолковый или притворяется таковым. Несет чушь, что он член КПГ (Коммунистическая партия Германии. — Прим. ред.). Общее впечатление: никакой ненависти к нему в себе не чувствую. Во время опроса переходил на задушевные ноты, хотя это и не положено…"

С фронта Павел Алексеевич привез множество наград. Но особенно выделял медаль "За отвагу". "Папа всегда говорил, что она ценнее многих орденов. В наградном листе сказано: "Находясь на ответственных участках, организовывал радиопередачу на немецком языке. В разгар боя непосредственно на месте производил опрос пленных, передавал командованию ценные данные для раскрытия замыслов врага".

© РИА Новости / Анастасия Гнединская Внук Павла Наумова показывает его самые ценные награды © РИА Новости / Анастасия Гнединская Внук Павла Наумова показывает его самые ценные награды

С будущей женой Павла Наумова тоже свела война. "С мамой они познакомились на фронте — она была вольнонаемной. В ее семье призвали всех мужчин: отца и трех братьев. По идее, она должна была остаться в тылу и ухаживать за моей бабушкой. А вместо этого окончила курсы шифровальщиц и попросилась на передовую. Там они и познакомились с отцом. В 1943 году родители отметили фронтовую свадьбу. Официально зарегистрировались только после окончания войны, когда вернулись в Москву", — делится семейной историей дочь журналиста.

"Из командировок привозил саженцы роз"

На работу в МИД Наумов попал случайно, можно сказать, с улицы. "Папа гулял по Кутузовскому проспекту, встретил однополчанина. Тот сказал, что в Министерстве иностранных дел ищут офицеров, прошедших войну и знающих языки. Отец подходил по всем критериям: его немецкий был идеален, он даже дневниковые записи вел на немецком".

© Фото : из личного архива семьи Во время командировки в Японию © Фото : из личного архива семьи Во время командировки в Японию

В конце 1945-го Наумова принимают на работу в отдел печати МИД. Одновременно он учится в Высшей дипломатической школе. В 1950-м Павел Алексеевич переходит в Комитет радиовещания при Совете Министров СССР. Оттуда уезжает в свою первую загранкомандировку — в Берлин, где его назначают заведующим корпунктом. С 1953-го — в газете "Правда". Из этого периода в архиве семьи сохранилось несколько уникальных фотографий, в том числе из поездки с Никитой Сергеевичем Хрущевым. "На одном из снимков папа стоит прямо за Первым секретарем ЦК КПСС. На обратной стороне подпись: "1957 год. Поездка с Хрущевым в ГДР. Я — спецкор "Правды".

Марина Павловна говорит, что за время работы в СМИ Павел Наумов объездил полмира: был в Японии, Африке, Канаде, на Кубе, в Юго-Восточной Азии. Из каждой командировки он старался привезти какое-нибудь угощение для родных — хотел, чтобы жена и дочери тоже смогли приобщиться к иностранной кухне. "Помню, как из Франции папа привез устрицы. Мы смотрели на эту склизкую массу с отвращением, так и не смогли проглотить больше одной. А папа над нами смеялся, говорил, что это один из лучших деликатесов, которые ему доводилось пробовать".

Вещи, вспоминает Марина Павловна, отец им с сестрой тоже привозил. "Но все они были в такой цветовой гамме, такого фасона, чтобы мы ни в коем случае не выделялись на фоне остальных советских школьниц. Мы должны были выглядеть как все. Делалось это для нашего же блага. В школе о заграничных поездках отца мы не распространялись. Даже если он привозил, скажем, жвачку, не выносили во двор, чтобы не смущать других детей".

В быту Павел Наумов был скромен до крайности. "Папе предоставлялись государственные дачи, но пользовался он ими крайне редко. В свое время он купил небольшой участок земли с домиком под Наро-Фоминском. Вот туда ездил каждую неделю — не мог оставить без присмотра свой розарий. У него было несвойственное для мужчины хобби: он выращивал розы. Из каждой своей заграничной командировки старался привезти саженцы нового сорта".

© Фото : из личного архива семьи Павел Алексеевич был заядлым рыбаком © Фото : из личного архива семьи Павел Алексеевич был заядлым рыбаком

Единственная из привилегий, которой пользовался Наумов, — служебная машина. Однако и ее он брал только по необходимости. На дачу же ездил на видавшем виды жигуленке. "Ту машину он не сменил до самой старости, хотя мог позволить себе иномарку. Так и ездил на нем, пока здоровье позволяло следить за дорогой".

В отличие от многих партийных бонз, он не старался выбить себе квартиру, утверждают родственники. "Только когда бабушка заболела раком, отец попросил предоставить нам еще одну комнату — это нужно было по медицинским показаниям. До этого же мы с сестрой жили в одном помещении с бабушкой".

"О работе с родными не говорил"

В 1969 году Павла Наумова назначают на должность главного редактора журнала "Новое время". "За время работы он вывел этот еженедельник на новый уровень. Это был журнал, которым зачитывалась как минимум вся Москва", — уточняет дочь.

© Фото : из личного архива семьи Павел Наумов, спецкор "Правды", стоит за Никитой Сергеевичем Хрущовым © Фото : из личного архива семьи Павел Наумов, спецкор "Правды", стоит за Никитой Сергеевичем Хрущовым

В 1967 году — очередное повышение, Наумова переводят в Агентство печати "Новости", которое Павел Алексеевич будет возглавлять в течение четырех лет: с 1983-го по 1986-й. С этой должности он уйдет на пенсию.

"Пока он заведовал агентством, аббревиатуру АПН в шутку расшифровывали как "Агентство Павла Наумова", — припоминает каламбур Марина Павловна.

Несмотря на то что в редакции он проводил большую часть времени, родных в нюансы своей работы почти не посвящал. Это была табуированная тема. "Поймите, тогда было другое время. Это сейчас человек приходит домой, наливает себе чашку чая и рассказывает родным о своих проектах, о претензиях начальства. Тогда же такого быть не могло. Тем более среди людей, которые занимали столь высокие должности. Переступив порог квартиры, папа забывал обо всем, что было в редакции. По сути, он жил в двух совершенно не связанных между собой мирах — работа и дом".

© РИА Новости / Владимир Акимов Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР Лев Николаевич Толкунов (слева) и Председатель Правления АПН Павел Алексеевич Наумов. Встреча в Агентстве печати "Новости" © РИА Новости / Владимир Акимов Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР Лев Николаевич Толкунов (слева) и Председатель Правления АПН Павел Алексеевич Наумов. Встреча в Агентстве печати "Новости"

Вообще, как вспоминает дочь, Павел Алексеевич был достаточно закрытым человеком, воспитанным в парадигме советского общества, который знает многое, но не приучен делиться информацией даже с близкими людьми. "С кем ему доводилось общаться на работе, мы можем судить только по фотографиям. Есть, например, снимок с одного из съездов ЦК КПСС, на котором он сидит неподалеку от Гагарина и Леонова".

"В идеологическом плане он был очень верным, убежденным коммунистом. Но дома нас политикой старался не загружать, — продолжает собеседница. — Единственно каждый вечер мы всей семьей должны были садиться перед телевизором и смотреть программу "Время". Это был наш семейный ритуал".

© РИА Новости / Борис Приходько Председатель Правления АПН Павел Наумов и директор танзанийского информационного агентства ШИХАТА Н. Нгванакилала после подписания Соглашения о сотрудничестве и обмене информацией © РИА Новости / Борис Приходько Председатель Правления АПН Павел Наумов и директор танзанийского информационного агентства ШИХАТА Н. Нгванакилала после подписания Соглашения о сотрудничестве и обмене информацией

Павел Наумов участвовал в открытии здания АПН на Зубовском бульваре (в нем сейчас располагается МИА "Россия сегодня"), был заместителем председателя Советского комитета защиты мира, входил в несколько общественных комитетов, занимающихся международными связями, написал две книги о политике ФРГ. Впрочем, родные и друзья Наумова не связывают его жизненный путь только с политикой. "По сути, это история о том, как мальчик из глухой деревни благодаря своему упорству и способностям выстроил головокружительную карьеру. И она вне времени и вне политики", — ставит точку дочь журналиста.