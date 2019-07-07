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РИА Новости

Жизнь после смерти. Ученые объяснили, что происходит в загробном мире

Вчера, 08:00
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© Depositphotos / PlepraisaengДефибрилляция сердца
Дефибрилляция сердца
© Depositphotos / Plepraisaeng
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Каждый десятый, находившийся на грани смерти, рассказывает о необычных ощущениях и уверяет, что побывал в потустороннем мире. Чаще всего вспоминают о замедленном течении времени, выходе из тела и ярком свете в конце тоннеля. Однако ученые не считают эти свидетельства доказательством жизни после смерти. Пережитый околосмертный опыт скорее говорит о том, что после остановки сердца мозг еще какое-то время продолжает работать.

Загробный опыт находит научное объяснение

В 2017 году специалисты из Льежского университета (Бельгия) изучали письменные свидетельства 154 пациентов, переживших клиническую смерть. Практически все описывали три одинаковых ощущения: чувство покоя, полет через длинный тоннель и яркий свет, появляющийся в конце этого путешествия. Некоторые выжившие утверждали, что выходили из тела и встречали ангелов и духов.
Однако порядок пережитых ощущений у большинства не совпадал. Только 20 процентов опрошенных говорили, что сначала покидали границы своего физического тела, а потом начинали двигаться по тоннелю, в конце которого видели яркий свет. По мнению авторов работы, это указывает на то, что предсмертный опыт у каждого человека свой. Возможно, ощущения и галлюцинации, с которыми сталкивается умирающий, зависят от его языка и культуры.
Эти данные совпадают с результатами американских исследователей. В течение почти четырех лет они собирали истории пациентов, переживших клиническую смерть в результате сердечного приступа. Ученые опрашивали врачей и медсестер, пытавшихся вернуть этих людей к жизни.
Наиболее удивительным было то, что большинство выживших почти дословно передавали разговоры медицинского персонала и довольно точно восстанавливали очередность их действий. Треть пациентов отмечали, что все происходило очень медленно, а время, казалось, приостановилось. Кроме того, американцы, находившиеся на грани жизни и смерти, как и бельгийцы, испытывали чувство умиротворенности, видели яркий свет и свое физическое тело со стороны.
Все эти данные могут говорить о том, что мозг после остановки сердца продолжает еще некоторое время работать, а сознание сохраняется.
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Ученые выяснили, что ощущают люди после смерти

Память держится до последнего

Канадские медики, заинтересовавшись воспоминаниями с того света, решили проверить гипотезу американских коллег. Они сумели снять энцефалограммы головного мозга у четырех безнадежных пациентов после того, как тех отключили от систем жизнеобеспечения. Несмотря на незначительные отличия в начале, все они становились очень похожими за полчаса до смерти и еще в течение пяти минут после нее. И это может служить объяснением, почему люди испытывают одинаковые ощущения во время клинической смерти.
Более того, мозг одного из отключенных пациентов продолжал функционировать в течение десяти минут после того, как его сердце перестало биться. Данные энцефалограммы были аналогичны тем, что фиксируются у людей, пребывающих в глубоком сне. При этом тело не подавало никаких признаков жизни — не было ни пульса, ни кровяного давления, ни реакции на свет.
Ученые из Университета Монреаля (Канада) смогли зафиксировать работу мозга даже после того, как энцефалограмма выдавала прямую линию — главное свидетельство гибели нервных клеток. Сначала они заметили мозговую активность над прямой линией энцефалограммы у пациента, находящегося в глубокой коме. Затем похожие колебания обнаружились и на энцефалограммах кошек, которых специально вводили в состояние обратимой комы. Неизвестные ранее колебания зарождались в гиппокампе — отделе мозга, отвечающем за память и когнитивные способности, — и передавались в кору головного мозга.
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Под действием гормонов

По мнению американских ученых, мозг не только не умирает вместе с сердцем, но, наоборот, начинает работать с удвоенной скоростью. Почти в 12 раз увеличивается выброс дофамина — гормона удовольствия, играющего важную роль в системе подкрепления и когнитивных процессах. Поэтому у людей может возникать чувство умиротворенности с одной стороны, а с другой — ощущение, что они очень быстро думают. Об этом, кстати, рассказывают 65 процентов тех, кто пережил клиническую смерть.
Кроме того, в момент агонии в 20 раз увеличивается уровень серотонина, из-за чего в мозгу активируется множество соответствующих рецепторов. Их, в свою очередь, связывают со зрительными галлюцинациями. Выход из тела, встреча ангелов и духов, яркий свет в конце тоннеля — все это может быть результатом выброса гормона счастья.
Израильские исследователи объясняют околосмертные переживания некорректной работой мозга, который испытывает недостаток кислорода из-за остановки сердца и кровотока. Ощущение, что вся жизнь пронеслась перед глазами (об этом вспоминает почти половина выживших), — скорее всего, результат активации префронтальной, медиальной височной и теменной долей головного мозга. Эти области дольше других снабжаются кровью и кислородом и отключаются последними.
Капельницы
30 июня, 20:43
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях
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нейрофизиологияОткрытия - РИА НаукаМоскваБельгияКанадаРИА Наука
Популярные комментарии
Ну, допустим... а как-же объяснить факты того, что люди после клинической смерти, точно описывали то, что происходило этажом выше в тот момент!? Причем есть задокументированные факты, которые ученые объяснить не могут. Где-то читал, что одна женщина после клинической смерти, смогла точно описать что делали врачи этажом выше, причем назвала их имена и то, о чем они говорили. Хотя даже никогда не была в том месте и до этого не знала о тех врачах. К томуже еще точно рассказала о том, что где стоит. В то время, на верхнем этаже была операция по удалению почки. Женщина, после прихода в себя, спросила "Хорошо зашили?" Оказывается в это время на верху во время зашивания произошел какой-то косяк. не силен в терминах и дословно не помню, смысл в том, что у врача узел не получился с первого раза. Вот откуда она это узнала - никто еще не объяснил.
7 июля, 09:03
Дмитрий
35650012
Да тут половина комментов испаряется!) По теме: это вопрос веры или отсутствия таковой, поскольку не одна ни другая точка зрения не может быть доказана наукой. Кстати, наука не может даже объяснить такое чувство, как любовь, например. Да, пишут, что выделяется набор химии, но само чувство объяснить не могут! Кто это чувство познал - тому ученые не нужны - они и так знают. В случае с "загробным миром" еще сложнее: людей, переживших такое -единицы. Да, ученые все объясняют физико-химическими процессами, но кто знает, что это на самом деле?
7 июля, 14:47
Дмитрий
711001
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