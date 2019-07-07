Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-07T08:04Z
https://ria.ru/20190707/1556251485.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155625/26/1556252659_0:100:3077:1830_1036x0_80_0_0_6193c58812fccbfe166f90eccb1d7775.jpg
РИА Новости

Какие машины в России крадут чаще всего и как защитить их от угона

Вчера, 08:00
11131
© РИА Новости / Константин ЧалабовАвтоугонщик
Автоугонщик
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Александр Лесных. По данным ГИБДД, в 2018 году в России похищено больше 21 тысячи автомобилей. Это почти 58 машин в день. Какие автомобили угоняют чаще всего и как защитить себя от преступников — в материале РИА Новости.

Криминал следит за трендами

С января по май этого года россияне потратили 963 миллиарда рублей на покупку новых автомобилей, подсчитал "Автостат", причем 867 пришлись на иномарки. На первом месте — Kia (122 миллиарда рублей), на втором — Toyota (98 миллиардов), третье у Hyundai (87 миллиардов рублей).
Примечательно, что, по данным страховых компаний, опрошенных РИА Новости, именно эти три марки попали в топ самых угоняемых автомобилей в первом квартале текущего года. Статистика "Росгосстраха" и "РЕСО-Гарантии" свидетельствует, что больше всего угонщиков интересуют Kia Sportage, Hyundai Solaris и Toyota Camry. По информации страховой компании "МАКС", в зоне риска — Kia Rio и Ceed и кроссовер Hyundai Tucson.

"Практически весь топ лидеров по угонам занят корейскими автомобилями. Это прямое следствие изменения структуры авторынка России. Корейские бренды продают много машин, по которым заключается большинство полисов каско, и закономерно происходит больше угонов. Особое внимание стоит обратить владельцам кроссовера Sportage: по данной модели мы фиксируем аномальный всплеск угонов", — отмечает начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга компании "МАКС" Евгений Попков.

Страховщики также назвали регионы, где чаще всего воруют автомобили. Первые две строчки рейтинга стабильно удерживают Москва и Санкт-Петербург. За ними идут Ивановская, Свердловская и Ростовская области. При этом угонщики заметно снизили свою активность в Московской области: за год статистика спустилась с третьего на шестое место.
Мужчина оплачивает бензин. Архивное фото
4 июля, 08:00
"Тесла" по-нашему. Россиян избавят от непомерных трат на бензин
Кроме того, руководитель управления андеррайтинга "АльфаСтрахования" Илья Григорьев рассказал, что чаще всего машины угоняют с неохраняемых парковок возле торговых и фитнес-центров, офисов, супермаркетов и госучреждений. В тот же перечень попадают не оснащенные шлагбаумом придомовые территории.

Дороже — не значит безопаснее

В прошлом месяце Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг автомобилей по степени их защищенности от угона. Оценку выставляли по трем критериям: насколько машина защищена от вскрытия (250 баллов), от несанкционированного запуска двигателя и движения (475 баллов) и от создания дубликата ключа и смены номеров кузова и рамы (225 баллов).
Самым устойчивым к угону, по версии ВСС, стал Range Rover (740 баллов), а внизу списка оказался Renault Duster (397 баллов). Но самое интересное, что показатели безопасности автомобилей далеко не всегда сочетаются с их стоимостью. Например, бюджетная Kia Rio набрала 577 баллов, а внедорожник Toyota Land Cruiser 200 — 545 баллов. Skoda Rapid, набравшая 586 баллов, заняла более высокую позицию, чем Toyota RAV 4 с 529 баллами, хотя первая машина стоит почти в два раза дешевле второй.
Автоледи на заправке
26 июня, 08:00
Что будет с ценами на бензин, когда правительство их разморозит
Впрочем, не все специалисты отрасли согласны с приведенным рейтингом. По мнению эксперта портала "Угона.нет" Алексея Курчанова, реальные показатели сильно зависят от комплектации автомобиля. К примеру, если на нем установлена система бесконтактного доступа (когда автомобиль открывается без ключа, а заводится с кнопки на приборной панели), вероятность угона возрастает в разы. Такие машины за редким исключением вскрываются за несколько секунд, чего не скажешь о моделях, где бесконтактного доступа нет.

Круговая оборона

Многие эксперты утверждают, что производители автомобилей далеко не всегда порядочно относятся к защите своих машин от автоугонщиков. Поэтому автовладельцам самим приходится заниматься проблемами безопасности. К счастью, на рынке представлено огромное количество различных противоугонных систем, способных решить этот вопрос.
Эксперты отмечают, что автоворы всегда работают по четким и последовательным схемам. И чтобы их отпугнуть, нужно нарушить привычные им алгоритмы — любой человек паникует, когда что-то идет не так.
В первую очередь стоит установить дополнительную сирену с автономным питанием. Если угонщик перережет провод от первой, но при этом вторая продолжит звенеть, этого может оказаться достаточно, чтобы преступник передумал угонять автомобиль.
Есть и более сложные технические устройства для противостояния угонщикам. Так, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК "Автоcпеццентр" Александр Захаров советует устанавливать пару независимых друг от друга иммобилайзеров. Они предназначены для блокировки электрических цепей автомобиля, и даже если злоумышленник проник в салон, не позволят ему завести машину.
Водитель автомобиля Яндекс.Такси в Москве
13 июня, 08:00
Такси может стать роскошью из-за нового закона Госдумы
Еще один достаточно новый способ — купить так называемую диалоговую метку. Это маленький брелок без кнопок, который всегда нужно носить с собой отдельно от основных ключей. Она периодически обменивается сигналами с приемником, подключенным к реле двигателя, и останавливает его работу, если метка начинает от него удаляться.
Главная проблема автомобилей с бесключевым доступом — в том, что преступники могут перехватить передаваемый брелоком код на расстояние с помощью специального оборудования: пока один злоумышленник идет с таким устройством рядом с владельцем ключа, второй использует полученный сигнал для того, чтобы украсть автомобиль.
Решением проблемы могут стать специальные экранированные мешочки для брелоков. Они стоят совсем недорого, а в качестве альтернативы можно использовать обычную фольгу.
Еще один довольно примитивный, но действенный способ: нанести на автомобиль аэрографию, которая в идеале должна перекрывать сразу несколько деталей. Обычно автоворы предпочитают не связываться с заметными автомобилями.
99833413
Обсудить 3
КражиАвтоKia RioHyundai SolarisРосгосстрахРоссияБезопасностьЭкономика
Рекомендуем
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов
Стал известен самый масштабный "распил" современной России
РИА
Новости
Странное поведение Зеленского
В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского
Американский актёр и танцор Камерон Бойс
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Девушка-рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России ответили на резолюцию ОБСЕ против "Северного потока — 2"
Лента
новостей
Украинские военнослужащие
В Донбассе украинский солдат открыл огонь по бойцам "Азова"
Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, Бельгия
Украинский эксперт оценил заявление Зеленского о "Северном потоке — 2"
Стратегический сверхзвуковой ракетоносец ТУ-160 Иван Ярыгин.
За нами все горит. Самые грозные бомбардировщики
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин
Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на крещение в Виндзор
Дефибрилляция сердца
Жизнь после смерти. Ученые объяснили, что происходит в загробном мире
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В ОБСЕ приняли резолюцию против "Северного потока — 2"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против "Северного потока — 2"
Сборка магистрального пассажирского самолета МС-21
Борисов рассказал, как новые санкции США могут повлиять на выпуск МС-21
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Туроператоры рассказали, как изменится стоимость поездки в Грузию
02:29Трамп ответил на критику британского посла в США
02:09МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле на Барбадосе
02:04В Совфеде заявили, что у России и Грузии есть будущее
02:03В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине
02:00Ученые рассказали, как повысить успеваемость детей в школе
01:57Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
01:48В МИД Грузии прокомментировали ругань телеведущего в адрес Путина
01:35"Рустави 2" приостановил вещание после ругани телеведущего в адрес Путина
01:18В Грузии сотни людей потребовали уволить ведущего за ругань в адрес Путина
01:10Аэропорт в Триполи восстановил авиасообщение после ракетного обстрела
01:04В центре Москвы столкнулись и загорелись мотоцикл и легковой автомобиль
01:02Крупнейший немецкий банк сократит около 18 тысяч сотрудников
00:57Роскачество представит проект стандарта хлеба с содержанием зерновых
00:52Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" возглавил российский прокат в выходные
00:45Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
00:42Названы регионы с самыми высокими доходами населения
00:30Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
00:30Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин до 2024 года
00:28На парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная "Новая демократия"
Лента новостейМолния