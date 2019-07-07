Какие машины в России крадут чаще всего и как защитить их от угона

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Александр Лесных. По данным ГИБДД, в 2018 году в России похищено больше 21 тысячи автомобилей. Это почти 58 машин в день. Какие автомобили угоняют чаще всего и как защитить себя от преступников — в материале РИА Новости.

Криминал следит за трендами

С января по май этого года россияне потратили 963 миллиарда рублей на покупку новых автомобилей, подсчитал "Автостат", причем 867 пришлись на иномарки. На первом месте — Kia (122 миллиарда рублей), на втором — Toyota (98 миллиардов), третье у Hyundai (87 миллиардов рублей).

Примечательно, что, по данным страховых компаний, опрошенных РИА Новости, именно эти три марки попали в топ самых угоняемых автомобилей в первом квартале текущего года. Статистика "Росгосстраха" и "РЕСО-Гарантии" свидетельствует, что больше всего угонщиков интересуют Kia Sportage, Hyundai Solaris и Toyota Camry. По информации страховой компании "МАКС", в зоне риска — Kia Rio и Ceed и кроссовер Hyundai Tucson.

"Практически весь топ лидеров по угонам занят корейскими автомобилями. Это прямое следствие изменения структуры авторынка России. Корейские бренды продают много машин, по которым заключается большинство полисов каско, и закономерно происходит больше угонов. Особое внимание стоит обратить владельцам кроссовера Sportage: по данной модели мы фиксируем аномальный всплеск угонов", — отмечает начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга компании "МАКС" Евгений Попков.

Страховщики также назвали регионы, где чаще всего воруют автомобили. Первые две строчки рейтинга стабильно удерживают Москва и Санкт-Петербург. За ними идут Ивановская, Свердловская и Ростовская области. При этом угонщики заметно снизили свою активность в Московской области: за год статистика спустилась с третьего на шестое место.

Кроме того, руководитель управления андеррайтинга "АльфаСтрахования" Илья Григорьев рассказал, что чаще всего машины угоняют с неохраняемых парковок возле торговых и фитнес-центров, офисов, супермаркетов и госучреждений. В тот же перечень попадают не оснащенные шлагбаумом придомовые территории.

Дороже — не значит безопаснее

В прошлом месяце Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг автомобилей по степени их защищенности от угона. Оценку выставляли по трем критериям: насколько машина защищена от вскрытия (250 баллов), от несанкционированного запуска двигателя и движения (475 баллов) и от создания дубликата ключа и смены номеров кузова и рамы (225 баллов).

Самым устойчивым к угону, по версии ВСС, стал Range Rover (740 баллов), а внизу списка оказался Renault Duster (397 баллов). Но самое интересное, что показатели безопасности автомобилей далеко не всегда сочетаются с их стоимостью. Например, бюджетная Kia Rio набрала 577 баллов, а внедорожник Toyota Land Cruiser 200 — 545 баллов. Skoda Rapid, набравшая 586 баллов, заняла более высокую позицию, чем Toyota RAV 4 с 529 баллами, хотя первая машина стоит почти в два раза дешевле второй.

Впрочем, не все специалисты отрасли согласны с приведенным рейтингом. По мнению эксперта портала "Угона.нет" Алексея Курчанова, реальные показатели сильно зависят от комплектации автомобиля. К примеру, если на нем установлена система бесконтактного доступа (когда автомобиль открывается без ключа, а заводится с кнопки на приборной панели), вероятность угона возрастает в разы. Такие машины за редким исключением вскрываются за несколько секунд, чего не скажешь о моделях, где бесконтактного доступа нет.

Круговая оборона

Многие эксперты утверждают, что производители автомобилей далеко не всегда порядочно относятся к защите своих машин от автоугонщиков. Поэтому автовладельцам самим приходится заниматься проблемами безопасности. К счастью, на рынке представлено огромное количество различных противоугонных систем, способных решить этот вопрос.

Эксперты отмечают, что автоворы всегда работают по четким и последовательным схемам. И чтобы их отпугнуть, нужно нарушить привычные им алгоритмы — любой человек паникует, когда что-то идет не так.

В первую очередь стоит установить дополнительную сирену с автономным питанием. Если угонщик перережет провод от первой, но при этом вторая продолжит звенеть, этого может оказаться достаточно, чтобы преступник передумал угонять автомобиль.

Есть и более сложные технические устройства для противостояния угонщикам. Так, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК "Автоcпеццентр" Александр Захаров советует устанавливать пару независимых друг от друга иммобилайзеров. Они предназначены для блокировки электрических цепей автомобиля, и даже если злоумышленник проник в салон, не позволят ему завести машину.

Еще один достаточно новый способ — купить так называемую диалоговую метку. Это маленький брелок без кнопок, который всегда нужно носить с собой отдельно от основных ключей. Она периодически обменивается сигналами с приемником, подключенным к реле двигателя, и останавливает его работу, если метка начинает от него удаляться.

Главная проблема автомобилей с бесключевым доступом — в том, что преступники могут перехватить передаваемый брелоком код на расстояние с помощью специального оборудования: пока один злоумышленник идет с таким устройством рядом с владельцем ключа, второй использует полученный сигнал для того, чтобы украсть автомобиль.

Решением проблемы могут стать специальные экранированные мешочки для брелоков. Они стоят совсем недорого, а в качестве альтернативы можно использовать обычную фольгу.