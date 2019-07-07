Семь чертей, мертвый жених и влюбленный карлик: истории проклятых домов

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Светлана Вовк. В любой стране, в каждом городе есть место с дурной славой. Сами горожане обходят его стороной, а экскурсоводы включают в свои программы, зная, что туристы любят страшилки. Печальные и жуткие истории проклятых домов Ярославля, Нижнего Новгорода, Иерусалима, Праги, Вены и Лондона — в материале РИА Новости.

Комната повесившегося карлика

В здании Ярославского театрального института до революции был публичный дом. Сторожил его карлик, безответно влюбленный в одну из девушек. В 1917 году сюда пришли красноармейцы. Они изнасиловали и убили ту самую девушку. В скором времени несчастный карлик от тоски покончил с собой. В институте до сих пор всем новеньким студентам показывают местную достопримечательность — комнату, где повесился карлик. В здании происходят необъяснимые вещи: по ночам многие обитатели общежития слышат странные шорохи и шаги, источник этих звуков никто не может обнаружить. Рассказывают, что однажды в комнате нашли студентку в обморочном состоянии. Девушке вызвали скорую помощь. Очнувшись, она призналась, что видела карлика, идущего по коридору.

Дом мертвого жениха

Дом мертвого жениха, или "проклятый дом", находится в одном из центральных кварталов Иерусалима на улице Яффо. Двухэтажный особняк в XIX веке богатая арабская семья подарила сыну перед свадьбой. Все начиналось как в сказке: красавица-невеста, уютное семейное гнездышко. Но сразу после помолвки юный жених скоропостижно скончался. Родители решили, что торжество все равно состоится, ведь приглашено столько именитых гостей. И вот в прекрасном новом особняке устроили свадьбу с мертвым женихом. Его труп крепко-накрепко привязали к стулу рядом с несчастной невестой, которая сразу после церемонии становилась вдовой. Во время традиционного танца матери в доме вдруг погасли все свечи и раздались душераздирающие рыдания. После страшной свадьбы жениха торжественно похоронили. С той поры в доме никто не селился. Турецкая управа открыла там больницу, но из-за дурной славы особняка лечились в его стенах только пришлые бедуины и бедные феллахи. В 1918 году англичане основали в доме мертвого жениха канцелярию по управлению здравоохранением, которая в 1947 году стала Министерством здравоохранения Израиля.

Семь чертей дома Алоизы

В 1821 году у пражского адвоката Вацлава Немцова родилась дочка Алоиза. Именно с ее появления на свет начинается рассказ об истории дома на Мальтезской площади — дворца Страковых из Недабылиц. Алоиза выросла в красивую девушку, и однажды некий юноша попросил ее руки, но не женился, а увлекся лучшей подругой невесты. Вскоре умер Вацлав, и девушка осталась одна в большом доме. Юная хозяйка стала сдавать комнаты постояльцам. Но с единственным условием: чтобы они не прислоняли мебель к стенам. Эта странная просьба отпугивала жильцов. В итоге все они отказались от комнат и стали распускать слухи о нечистой силе в доме на Мальтезской. Один художник в шутку нарисовал чертей на шести колоннах, поддерживающих дом, а при входе написал: "Дом у семи чертей". Седьмым чертом он назвал хозяйку. После смерти Алоизы в комнатах "Дома у семи чертей" были обнаружены старинные фрески Яна Рудольфа Бисе, спрятанные под слоем штукатурки. Именно их так берегла хозяйка, не разрешая прислонять к стенам мебель.

Башня сумасшедших

По указу Иосифа II — короля Германии и эрцгерцога Австрийского — в 1784 году в Вене была организована лечебница для душевнобольных. Приютом для несчастных стала мрачная пятиэтажная башня, где палаты больше напоминали тюремные камеры. В 1936 году башня превратилась в музей патологоанатомии, где к нашему времени собрали множество жутких экспонатов. Препарированные черепа, заспиртованные человеческие органы, пораженные болезнями и паразитами. Самый "ценный" экспонат — голова убийцы императрицы Сиси.

Дом-убийца на Беркли Сквер

В Лондоне, на улице Беркли Сквер, есть дом под номером 50, построенный в XVI веке. В 50-х годах XVIII столетия там жил дядя с племянницей-сиротой. Однажды полиция нашла в доме замученную девочку, а ее дядюшка попросту исчез. Дом, окутанный страшной тайной, долгое время пустовал. Но в итоге все-таки был продан за гроши. Новые владельцы особняка недолго радовались выгодной покупке. Через два месяца молодая хозяйка по имени Адель при загадочных обстоятельствах выпала из окна третьего этажа, приземлившись на ограду с острыми кольями. С тех пор дом более 100 лет стоял заброшенным. В XIX веке в особняке поселился француз Дюпре. Он держал на чердаке в ужасных условиях своего буйнопомешанного брата, пока тот не скончался. В XX веке многие храбрецы оставались на ночь в комнатах дома-убийцы. И со всеми происходили необъяснимые и жуткие вещи. Кто-то попал в психбольницу, кто-то погиб в особняке при невыясненных обстоятельствах. Сейчас на первом этаже работает антикварная лавочка, а верхние так никто и не рискует занять. Работники магазина никогда не поднимаются наверх и не остаются в доме после заката.

Проклятый клад усадьбы Каменских