Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-07T08:03Z
https://ria.ru/20190707/1556206038.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151007/97/1510079747_0:0:4032:2268_1036x0_80_0_0_d1a84c9c40bedc05c4eaa1b658a0f3a4.jpg
РИА Новости
Культура

Семь чертей, мертвый жених и влюбленный карлик: истории проклятых домов

Вчера, 08:00
2687
© Depositphotos / AlexkichДевушка в костюме призрака
Девушка в костюме призрака
© Depositphotos / Alexkich
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Светлана Вовк. В любой стране, в каждом городе есть место с дурной славой. Сами горожане обходят его стороной, а экскурсоводы включают в свои программы, зная, что туристы любят страшилки. Печальные и жуткие истории проклятых домов Ярославля, Нижнего Новгорода, Иерусалима, Праги, Вены и Лондона — в материале РИА Новости.

Комната повесившегося карлика

© Фото : ЯГТИЯрославский государственный театральный институт
Ярославский государственный театральный институт
© Фото : ЯГТИ
Ярославский государственный театральный институт
В здании Ярославского театрального института до революции был публичный дом. Сторожил его карлик, безответно влюбленный в одну из девушек. В 1917 году сюда пришли красноармейцы. Они изнасиловали и убили ту самую девушку. В скором времени несчастный карлик от тоски покончил с собой. В институте до сих пор всем новеньким студентам показывают местную достопримечательность — комнату, где повесился карлик. В здании происходят необъяснимые вещи: по ночам многие обитатели общежития слышат странные шорохи и шаги, источник этих звуков никто не может обнаружить. Рассказывают, что однажды в комнате нашли студентку в обморочном состоянии. Девушке вызвали скорую помощь. Очнувшись, она призналась, что видела карлика, идущего по коридору.

Дом мертвого жениха

CC BY-SA 4.0 / Utilisateur:Djampa / Jerusalem Jaffa road Ottoman municipal hospital / Cropped imageДом на улице Яффо в Иерусалиме
Дом на улице Яффо в Иерусалиме
CC BY-SA 4.0 / Utilisateur:Djampa / Jerusalem Jaffa road Ottoman municipal hospital / Cropped image
Дом на улице Яффо в Иерусалиме
Дом мертвого жениха, или "проклятый дом", находится в одном из центральных кварталов Иерусалима на улице Яффо. Двухэтажный особняк в XIX веке богатая арабская семья подарила сыну перед свадьбой. Все начиналось как в сказке: красавица-невеста, уютное семейное гнездышко. Но сразу после помолвки юный жених скоропостижно скончался. Родители решили, что торжество все равно состоится, ведь приглашено столько именитых гостей. И вот в прекрасном новом особняке устроили свадьбу с мертвым женихом. Его труп крепко-накрепко привязали к стулу рядом с несчастной невестой, которая сразу после церемонии становилась вдовой. Во время традиционного танца матери в доме вдруг погасли все свечи и раздались душераздирающие рыдания. После страшной свадьбы жениха торжественно похоронили. С той поры в доме никто не селился. Турецкая управа открыла там больницу, но из-за дурной славы особняка лечились в его стенах только пришлые бедуины и бедные феллахи. В 1918 году англичане основали в доме мертвого жениха канцелярию по управлению здравоохранением, которая в 1947 году стала Министерством здравоохранения Израиля.

Семь чертей дома Алоизы

CC BY-SA 4.0 / VitVit / Palác Straků z Nedabylic v Praze na Malé Straně (cropped) Дом "У семи чертей", или дворец Страковых из Недабылиц в Праге
Дом У семи чертей, или дворец Страковых из Недабылиц в Праге
CC BY-SA 4.0 / VitVit / Palác Straků z Nedabylic v Praze na Malé Straně (cropped)
Дом "У семи чертей", или дворец Страковых из Недабылиц в Праге
В 1821 году у пражского адвоката Вацлава Немцова родилась дочка Алоиза. Именно с ее появления на свет начинается рассказ об истории дома на Мальтезской площади — дворца Страковых из Недабылиц. Алоиза выросла в красивую девушку, и однажды некий юноша попросил ее руки, но не женился, а увлекся лучшей подругой невесты. Вскоре умер Вацлав, и девушка осталась одна в большом доме. Юная хозяйка стала сдавать комнаты постояльцам. Но с единственным условием: чтобы они не прислоняли мебель к стенам. Эта странная просьба отпугивала жильцов. В итоге все они отказались от комнат и стали распускать слухи о нечистой силе в доме на Мальтезской. Один художник в шутку нарисовал чертей на шести колоннах, поддерживающих дом, а при входе написал: "Дом у семи чертей". Седьмым чертом он назвал хозяйку. После смерти Алоизы в комнатах "Дома у семи чертей" были обнаружены старинные фрески Яна Рудольфа Бисе, спрятанные под слоем штукатурки. Именно их так берегла хозяйка, не разрешая прислонять к стенам мебель.

Башня сумасшедших

CC BY-SA 2.0 / János Korom Dr. >14 Million views / Campus NarrenturmБашня сумасшадших в Вене
Башня сумасшадших в Вене
CC BY-SA 2.0 / János Korom Dr. >14 Million views / Campus Narrenturm
Башня сумасшадших в Вене
По указу Иосифа II — короля Германии и эрцгерцога Австрийского — в 1784 году в Вене была организована лечебница для душевнобольных. Приютом для несчастных стала мрачная пятиэтажная башня, где палаты больше напоминали тюремные камеры. В 1936 году башня превратилась в музей патологоанатомии, где к нашему времени собрали множество жутких экспонатов. Препарированные черепа, заспиртованные человеческие органы, пораженные болезнями и паразитами. Самый "ценный" экспонат — голова убийцы императрицы Сиси.

Дом-убийца на Беркли Сквер

CC BY-SA 4.0 / Spudgun67 / GEORGE CANNING 1770–1827 Statesman lived here / Cropped imageДом № 50 на Беркли-Сквер в Лондоне
Дом № 50 на Беркли-Сквер в Лондоне
CC BY-SA 4.0 / Spudgun67 / GEORGE CANNING 1770–1827 Statesman lived here / Cropped image
Дом № 50 на Беркли-Сквер в Лондоне
В Лондоне, на улице Беркли Сквер, есть дом под номером 50, построенный в XVI веке. В 50-х годах XVIII столетия там жил дядя с племянницей-сиротой. Однажды полиция нашла в доме замученную девочку, а ее дядюшка попросту исчез. Дом, окутанный страшной тайной, долгое время пустовал. Но в итоге все-таки был продан за гроши. Новые владельцы особняка недолго радовались выгодной покупке. Через два месяца молодая хозяйка по имени Адель при загадочных обстоятельствах выпала из окна третьего этажа, приземлившись на ограду с острыми кольями. С тех пор дом более 100 лет стоял заброшенным. В XIX веке в особняке поселился француз Дюпре. Он держал на чердаке в ужасных условиях своего буйнопомешанного брата, пока тот не скончался. В XX веке многие храбрецы оставались на ночь в комнатах дома-убийцы. И со всеми происходили необъяснимые и жуткие вещи. Кто-то попал в психбольницу, кто-то погиб в особняке при невыясненных обстоятельствах. Сейчас на первом этаже работает антикварная лавочка, а верхние так никто и не рискует занять. Работники магазина никогда не поднимаются наверх и не остаются в доме после заката.

Проклятый клад усадьбы Каменских

CC BY 3.0 / Artem Korzhimanov / Дом-усадьба Каменских (1912—1914) на Верхне-Волжской набережной в Нижнем НовгородеДом-усадьба Каменских в Нижнем Новгороде
Дом-усадьба Каменских в Нижнем Новгороде
CC BY 3.0 / Artem Korzhimanov / Дом-усадьба Каменских (1912—1914) на Верхне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде
Дом-усадьба Каменских в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде есть печально известная усадьба купцов Каменских. В 70-х годах XX века рабочий, делавший там ремонт, обнаружил под лестницей клад со старинной посудой, столовым серебром и коробочками для драгоценностей Карла Фаберже (были ли там сами драгоценности, неизвестно). Каменские, убегая от большевиков, спрятали часть ценностей в оставленном доме. По легенде, на тайник было наложено проклятье: кто его разорит, того ждут несчастья. Так и случилось — рабочего сослали в лагеря, где он умер. Нижегородцы утверждают, что в усадьбе обитают привидения Каменских, которые были очень привязаны к дому и надеялись вернуться. Увы, при жизни им это не удалось.
Частный дом в Курасики, Япония. Проект компании General Design Co.
2 июля, 22:07
Ведущие архитекторы выбрали лучший дом в мире
33715172
КультураНовости культурыНижний НовгородИерусалимЛондонВенаПрагаЯрославль
Рекомендуем
Дефибрилляция сердца
Жизнь после смерти. Ученые объяснили, что происходит в загробном мире
РИА
Новости
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов
Стал известен самый масштабный "распил" современной России
Стратегический сверхзвуковой ракетоносец ТУ-160 Иван Ярыгин.
За нами все горит. Самые грозные бомбардировщики
Освоение целинных и залежных земель, 1954 год
"Планета целина". СССР покорил космос, но потерпел поражение на земле
Лента
новостей
Женщина держит флаг Великобритании во время акции за отмену закона об экстрадиции в Гонконге
Фантомные боли Британии по китайской колонии
Автоугонщик
Какие машины в России крадут чаще всего и как защитить их от угона
СМИ: в США арестовали миллиардера Эпштейна по обвинению в торговле людьми
Участник празднования Купалы в общине родноверов в Калужской области
"Очень красивые обряды". Как отмечали Ивана Купалу на самом деле
Самолет авиакомпании Malaysia Airlines
Эксперт выдвинул новую версию исчезновения малайзийского Boeing
Павел Наумов за работой
Как мальчик из российской глубинки объехал полмира и стал знаменитым
Утечка нефти в Калифорнии, США
"Это катастрофа": сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России
Ядерные бомбы B61
На бочке с плутонием. Где лежат атомные бомбы, потерянные военными
Странное поведение Зеленского
В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского
Штаб-квартира ОБСЕ
В ОБСЕ отклонили российскую резолюцию о противодействии неонацизму
Вид на пролив Босфор
Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Туроператоры рассказали, как изменится стоимость поездки в Грузию
02:29Трамп ответил на критику британского посла в США
02:09МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле на Барбадосе
02:04В Совфеде заявили, что у России и Грузии есть будущее
02:03В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине
02:00Ученые рассказали, как повысить успеваемость детей в школе
01:57Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
01:48В МИД Грузии прокомментировали ругань телеведущего в адрес Путина
01:35"Рустави 2" приостановил вещание после ругани телеведущего в адрес Путина
01:18В Грузии сотни людей потребовали уволить ведущего за ругань в адрес Путина
01:10Аэропорт в Триполи восстановил авиасообщение после ракетного обстрела
01:04В центре Москвы столкнулись и загорелись мотоцикл и легковой автомобиль
01:02Крупнейший немецкий банк сократит около 18 тысяч сотрудников
00:57Роскачество представит проект стандарта хлеба с содержанием зерновых
00:52Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" возглавил российский прокат в выходные
00:45Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
00:42Названы регионы с самыми высокими доходами населения
00:30Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
00:30Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин до 2024 года
00:28На парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная "Новая демократия"
Лента новостейМолния