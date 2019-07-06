Роухани назвал санкции США против Ирана актом терроризма

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал санкции США против ИРИ "актом терроризма" и "полноценной экономической войной", говорится в заявлении на официальном сайте Роухани.

"Продолжение этой экономической войны может привести к другим угрозам в регионе и мире", - заявил Роухани, отметив, что санкции США против Ирана являются "актом терроризма и полноценной экономической войной".

По словам президента Ирана, несмотря на санкции США, в течение последних 14 месяцев Иран "со стратегическим терпением" пытался сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Роухани отметил, что последние шаги Ирана полностью соответствуют ядерной сделке, а также "призвал Европейский Союз выполнять свои обязательства по международным договорам и резолюциям ООН", говорится в заявлении.

Роухани подчеркнул, что отмена всех санкций может послужить "началом развития" отношений между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия).

В свою очередь президент Франции отметил, что Европейский Союз "продемонстрировал сильную оппозицию" выходу США из СВПД. "ЕС хочет сохранения СВПД, и мы делаем все возможное в этом отношении", - заявил Макрон.

"Крах СВПД будет означать признание коллективного провала и печальный инцидент, поэтому мы должны выбрать второй путь, чтобы спасти СВПД и способствовать деэскалации напряженности", - отметил Макрон, добавив, Франция готова "удвоить свои усилия".

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Ираном и вновь ввели санкции против него, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения, рассчитывая, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.

В годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного Ираном и единогласно одобренного Совбезом ООН, Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением.