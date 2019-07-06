Резолюция ОБСЕ по Крыму полна дезинформации, заявили в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Резолюция комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ, призывающая Россию к "деоккупации" Крыма, полна дезинформации, российские территории не могут быть предметом дискуссий и политических спекуляций, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.

В субботу комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, подготовленную украинским депутатом и осуждающую "действия РФ в Крыму". Кроме того, в документе осуждаются действия РФ в Керченском проливе, когда украинские моряки незаконно пересекли российскую госграницу и были задержаны. Комитет отклонил поправку российской делегации, которой предлагалось смягчить антироссийские формулировки. Позже комитет принял еще одну резолюцию, призывающую Россию к "деоккупации" Крыма, а с учетом поправки, предложенной делегацией США и несколькими парламентариями из Литвы, Канады, Турции и Северной Македонии, еще и обвиняющую РФ в приостановке ДРСМД.

"Поддержать-то можно любую резолюцию, это же не в разборки с Россией влезать - вот и поет ОБСЕ соловьем под украинскую дудку. Хотя сами прекрасно понимают, что занимаются откровенной дезинформацией, что украинских моряков задержали не в нейтральных, а российских водах, что Крым никто Украине не отдаст. Территории России не могут быть предметом дискуссий и политических спекуляций. Крым российский и эту очевидную вещь западным странам придётся признать"- сказал РИА Новости Бальбек.

Депутат призвал представителей ОБСЕ перестать использовать вымышленный термин об "оккупации Крыма" и взять на себя смелость называть вещи своими именами.

"В 2014 году был проведен референдум, который позволил воссоединиться Крыму со своей исторической родиной", - сказал депутат.