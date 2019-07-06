Команда России стала абсолютным чемпионом на Global Management Challenge

МОСКВА 6 июл — РИА Новости. Команда России стала абсолютным чемпионом в мировом финале Global Management Challenge, проходившем в Екатеринбурге.

В состав команды "Отцы и дети" вошли Сергей Ионин, Константин Щербаков, Марс Карамов, Вячеслав Зырянов и Максим Кирилов. Все они — участники флагманских проектов платформы "Россия — страна возможностей": Кубка "Управляй!" и конкурса "Лидеры России".

© Фото предоставлены пресс-службой РСВ Россия — страна возможностей © Фото предоставлены пресс-службой РСВ Россия — страна возможностей

"Мы гордимся нашими победителями и уверены, что, объединившись, они смогут добиваться внушительных результатов и в будущем", — заявил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Как отметил ректор РАНХиГС Владимир Мау, который награждал победителей финала, чемпионат способствует развитию управленческих компетенций как российских, так и зарубежных участников.

За два дня до мирового финала "Отцы и дети" одержали победу в национальных соревнованиях GMC.

© Фото предоставлены пресс-службой РСВ Россия — страна возможностей © Фото предоставлены пресс-службой РСВ Россия — страна возможностей

Всего в финальной части конкурса участвовали команды из 20 стран. В состав входили студенты, представители бизнеса и госслужащие из стран Европы, Африки и Азии.

Второе место досталось команде из Португалии, а бронза — конкурсантам из Кот-д’Ивуара.

Автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей" создана указом президента России Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ее цель — создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан.

© Фото предоставлены пресс-службой РСВ Россия — страна возможностей © Фото предоставлены пресс-службой РСВ Россия — страна возможностей

Всего платформа объединяет 19 проектов, среди которых конкурс управленцев "Лидеры России", студенческая олимпиада "Я — профессионал", фестиваль "Российская студенческая весна" и многие другие.