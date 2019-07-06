В Москве в госпитале Бурденко произошло возгорание

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Возгорание произошло в военном госпитале имени Бурденко в Москве, пожар уже ликвидирован, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Возгорание произошло на первом этаже в двухэтажном реконструированном здании главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. В 21.59 пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.