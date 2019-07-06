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В Совфеде отказ аккредитации Sputnik назвали классикой двойных стандартов

Вчера, 22:44
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Отказ в аккредитации корреспонденту Sputnik на Глобальную конференцию по свободе прессы в Лондоне это проявление двойных стандартов стран Запада, так как Россия для них по определению является конкурентом, заявил РИА Новости член международного комитета СФ Олег Морозов.
В субботу организаторы Глобальной конференции по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom), которая состоится в Лондоне 10-11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik, не объяснив причину такого решения.
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"Это классика двойных стандартов. То, что считается стандартно на Западе, к примеру, свобода СМИ, совсем не обязательно применять к России. Она конкурент по определению", - сказал Морозов.
По его мнению, поэтому любые ограничения для РФ это и есть западный стандарт и "страх перед истинной свободой средств массовой информации".
В пятницу главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что британский МИД отказал каналу в аккредитации на эту же конференцию. По ее словам, ответственные за аккредитацию сотрудники сообщили, что свободных мест для прессы уже не осталось. Посольство РФ в Великобритании заявило, что считает такое решение дискриминацией со стороны британского МИД.
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Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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