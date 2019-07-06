В Совфеде отказ аккредитации Sputnik назвали классикой двойных стандартов

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Отказ в аккредитации корреспонденту Sputnik на Глобальную конференцию по свободе прессы в Лондоне это проявление двойных стандартов стран Запада, так как Россия для них по определению является конкурентом, заявил РИА Новости член международного комитета СФ Олег Морозов.

В субботу организаторы Глобальной конференции по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom), которая состоится в Лондоне 10-11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik, не объяснив причину такого решения.

"Это классика двойных стандартов. То, что считается стандартно на Западе, к примеру, свобода СМИ, совсем не обязательно применять к России. Она конкурент по определению", - сказал Морозов.

По его мнению, поэтому любые ограничения для РФ это и есть западный стандарт и "страх перед истинной свободой средств массовой информации".

В пятницу главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что британский МИД отказал каналу в аккредитации на эту же конференцию. По ее словам, ответственные за аккредитацию сотрудники сообщили, что свободных мест для прессы уже не осталось. Посольство РФ в Великобритании заявило, что считает такое решение дискриминацией со стороны британского МИД.