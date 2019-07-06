Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич, комментируя получение Украиной первой в своей истории американской нефти, отметил, что на задний план ушел вопрос, сколько Киев заплатил за эту нефть.