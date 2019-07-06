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РИА Новости

Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США

Вчера, 22:39
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЧлен президиума генсовета "Единой России" Франц Клинцевич
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Член президиума генсовета "Единой России" Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич, комментируя получение Украиной первой в своей истории американской нефти, отметил, что на задний план ушел вопрос, сколько Киев заплатил за эту нефть.
Ранее пресс-служба Одесского порта сообщила, что первая в истории Украины партия нефти из США разгружается в порту. Танкер Wisdom Venture доставил 75 тысяч тонн нефти. По данным пресс-службы порта, сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу "Одесса — Кременчуг".
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"Представляю, сколько мы теперь услышим восторженных возгласов насчет того, что зависимости Украины от российских энергоресурсов приходит конец. Как говорится, вперед и с песней. Вот только на задний план ушел главный вопрос: сколько Киев заплатил за американскую нефть", — написал он на своей странице в Facebook.
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Франц КлинцевичСШАУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Это все не наши проблемы. Пусть жевтоблакитные сами свои копейки считают. Хотят так жить пусть живут. Главное никакой для них халявы от нас не допускать.
6 июля, 23:03
Михаил Коровин
21320004
Во всём важна преемственность: если в 2017 году Порошенко на всю страну тряс и целовал пакетик с пенсильванским углём, то сейчас Зеленский просто обязан искупаться в бочке с американской нефтью, и этим самым показать свою независимость от злой России.
6 июля, 22:52
Себекхотеп III
132680008
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