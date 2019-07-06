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РИА Новости
Культура

Концерт "А-Студио" в Грузии перенесли на неопределенный срок

Вчера, 22:00
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастники группы "А-Студио"
Участники группы А-Студио
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Участники группы "А-Студио" . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Выступление группы "А-Студио" в грузинском городе Батуми, запланированное на конец июля, перенесли на неопределенный срок, сообщил РИА Новости концертный директор коллектива Евгений Селезнев.
"Концерт в Батуми перенесен на неопределенный срок до нормализации ситуации", — сказал Селезнев.
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2 июля, 01:53
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Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.
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КультураПротесты в ГрузииА-СтудиоРоссияГрузияВ мире
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