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РИА Новости

Посольство в США выясняет, пострадали ли россияне при взрыве во Флориде

Вчера, 21:50
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© AP Photo / Brynn AndersonВзрыв газа в городе Плантейшн на юге Флориды. 6 июля 2019
Взрыв газа в городе Плантейшн на юге Флориды. 6 июля 2019
© AP Photo / Brynn Anderson
Взрыв газа в городе Плантейшн на юге Флориды. 6 июля 2019
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Посольство России в США выясняет, есть ли пострадавшие среди россиян в результате взрыва газа близ торгового центра на юге Флориды.
По данным местных СМИ, взрыв газа произошел рядом с торговым центром Fountains. Как информирует местный телеканал WPLG со ссылкой на главу пожарной службы Джоэла Гордона, по меньшей мере 20 человек пострадали, у двоих серьезные ранения.
Опубликовано видео с места взрыва во Флориде
Вчера, 21:25
Опубликовано видео с места взрыва во Флориде
"Консульский отдел посольства России в Вашингтоне выясняет, не пострадали ли при взрыве газа в городе Плантейшн, штат Флорида, наши сограждане. В соответствии с установленной процедурой запросили госдеп США", - говорится в сообщении посольства в сети микроблогов Twitter.
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