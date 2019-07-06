Посольство в США выясняет, пострадали ли россияне при взрыве во Флориде

ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Посольство России в США выясняет, есть ли пострадавшие среди россиян в результате взрыва газа близ торгового центра на юге Флориды.

"Консульский отдел посольства России в Вашингтоне выясняет, не пострадали ли при взрыве газа в городе Плантейшн, штат Флорида, наши сограждане. В соответствии с установленной процедурой запросили госдеп США", - говорится в сообщении посольства в сети микроблогов Twitter.