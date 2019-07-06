Фильм Акопова победил в конкурсной секции кинофестиваля в Карловых Варах

ПРАГА, 6 июл – РИА Новости. Фильм российского режиссера Бориса Акопова "Бык" удостоен Большой премии в конкурсной секции "К Востоку от Запада" на 54-м Карловарском международном кинофестивале в Чехии в субботу вечером.

Ранее фильм "Бык" о "лихих 90-х" был признан лучшим на фестивале "Кинотавр" в Сочи. Действие фильма происходит в 90-е годы. Пустые прилавки магазинов, экономическая пропасть и криминальные драмы, разворачивающиеся буквально на каждом углу. Молодой лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу "Бык" вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. После районной "стрелки" Антон попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Взамен он просит героя о маленькой, но опасной услуге... Главные роли в фильме исполнили Юрий Борисов, Стася Милославская, Сергей Двойников, Александр Самсонов.

В главной категории на кинофестивале победителем стала болгарско-греческая картина режиссеров Кристины Грозевой и Петара Валханова "Отец". Специального призма жюри удостоен немецкий фильм "Лара". Лучшим документальным фильмом признан эстонско-латышский фильм "Бессмертный".

Приз за лучшую женскую роль получила Коринна Гарфоуч (Corinna Harfouch) за исполнение роли в ленте "Лара", за лучшую мужскую - Милан Ондрик, сыгравший в фильме "Быть свету". Лучшим режиссером назван создатель фильма "Патрик" Тим Милентс (Tim Mielants).

В секции "К Востоку от Запада", помимо Большой премии, которой удостоен российский фильм "Бык", специальный приз получила украинская лента "Мои тихие мысли". Приза Международной федерации кинокритиков FIPRESCI удостоен испанский фильм "Августовская мадонна". Приз Экуменического жюри получила немецкая картина "Лара". Специальной премии этого же жюри удостоен чешско-словацкий фильм "Быть свету".

Приз Федерации кинокритиков Европы и Средиземноморья FEDEORA получат авторы турецко-немецко-французской картины "Цензор". Приз Europa Cinemas Label за лучший фильм в секции "На Восток от Запада" вручен создателям фильма "Скандинавское молчание". Приз зрительских симпатий получил документальный фильм Ольги Соммер об известном чешском режиссере и актере Йиржи Сухи.