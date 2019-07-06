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РИА Новости

Опубликовано видео с места взрыва во Флориде

Вчера, 21:25
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Агентство Ruptly опубликовало видео последствий взрыва газа во Флориде.
На видео можно наблюдать руины части здания, улицы завалены обломками. Взрывной волной также выбило стекла в соседних домах.
По информации местных СМИ, взрыв прогремел возле одного из торговых центров в городе Плантейшне. Как сообщил глава пожарной службы Джоэл Гордон, в результате инцидента пострадали по меньшей мере двадцать человек. При этом двое получили серьезные ранения.
На месте инцидента работают экстренные службы. Находящиеся рядом магазины и офисы закрыты.
© AP Photo / Brynn AndersonВзрыв газа в городе Плантейшне на юге Флориды. 6 июля 2019
Взрыв газа в городе Плантейшн на юге Флориды. 6 июля 2019
© AP Photo / Brynn Anderson
Взрыв газа в городе Плантейшне на юге Флориды. 6 июля 2019
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