Опубликовано видео с места взрыва во Флориде

На видео можно наблюдать руины части здания, улицы завалены обломками. Взрывной волной также выбило стекла в соседних домах.

По информации местных СМИ, взрыв прогремел возле одного из торговых центров в городе Плантейшне. Как сообщил глава пожарной службы Джоэл Гордон, в результате инцидента пострадали по меньшей мере двадцать человек. При этом двое получили серьезные ранения.