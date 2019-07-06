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РИА Новости
Медиавойны

В Италии сенатор назвал отказ в аккредитации журналисту Sputnik анекдотом

Вчера, 21:14
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РИМ, 6 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Отказ в аккредитации журналисту Sputnik на Глобальную конференцию по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom) выглядит анекдотом и нарушает принципы свободной прессы, считает член международной комиссии верхней палаты итальянского парламента Мануэль Вескови.
"Журналистская конференция, которая не позволяет аккредитоваться средству массового информации, мне кажется анекдотом", - сказал сенатор РИА Новости.
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Ранее организаторы Глобальной конференции по свободе прессы, которая состоится в Лондоне 10-11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik, не объяснив причину решения.
"Если это мероприятие о свободной прессе, оно должно быть открыто для всех, более того, в особенности для тех, кто не разделяет их взгляды", - заявил секретарь международной комиссии Сената.
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По его словам, суть прессы состоит в том, что иметь различные мнения по разным темам. "Если ты исключаешь какое-то СМИ, это похоже на исключение по культурному или этническому принципу, что является дискриминацией", - заявил сенатор.
Ранее в пятницу главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что британский МИД отказал каналу в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы в Лондоне 10-11 июля. По ее словам, команда, которая занимается аккредитацией прессы на мероприятие, сообщила, что свободных мест не осталось. Посольство РФ в Великобритании заявило, что считает это решение дискриминацией со стороны британского МИД.
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МедиавойныRTSputnikRussia Today (телекомпания)Маргарита СимоньянВеликобританияЛондонРоссияВ мире
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