В Италии сенатор назвал отказ в аккредитации журналисту Sputnik анекдотом

РИМ, 6 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Отказ в аккредитации журналисту Sputnik на Глобальную конференцию по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom) выглядит анекдотом и нарушает принципы свободной прессы, считает член международной комиссии верхней палаты итальянского парламента Мануэль Вескови.

"Журналистская конференция, которая не позволяет аккредитоваться средству массового информации, мне кажется анекдотом", - сказал сенатор РИА Новости.

Ранее организаторы Глобальной конференции по свободе прессы, которая состоится в Лондоне 10-11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik, не объяснив причину решения.

"Если это мероприятие о свободной прессе, оно должно быть открыто для всех, более того, в особенности для тех, кто не разделяет их взгляды", - заявил секретарь международной комиссии Сената.

По его словам, суть прессы состоит в том, что иметь различные мнения по разным темам. "Если ты исключаешь какое-то СМИ, это похоже на исключение по культурному или этническому принципу, что является дискриминацией", - заявил сенатор.