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РИА Новости

В посольстве рассказали подробности задержания россиян в Мексике

Вчера, 21:08
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МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Задержанные в аэропорту Канкуна россияне будут высланы из Мексики вечером в субботу, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Мехико.
В посольстве уточнили, что всего речь, по данным миграционной службы Мексики, идет о 10 людях с российскими паспортами, которые находятся сейчас в разных терминалах аэропорта.
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"Четверо из них будут отправлены сегодня рейсом компании Nordwind, двое - Air France, еще четверым сейчас подыскивают рейс", - сказали в посольстве.
Пассажиры прибыли рейсом компании Azur Air 4 июля, но по прибытии миграционная служба установила, что у троих россиян профиль не соответствует туристам. Как отметили в посольстве, такая ситуация могла сложиться, если прибывшие не могли подтвердить бронь отеля, показать обратные билеты или доказать наличие средств для пребывания в стране.
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Более того, еще троим вообще запрещен въезд в Мексику. "Они находятся в черном списке", - сказали в диппредставительстве.
Еще у четверых пассажиров паспорта российские, но они прибыли из Узбекистана. "Миграционная служба считает, что их паспорта вообще могут быть фальшивыми", - добавили дипломаты.
"Посольство не может влиять на решения миграционных властей Мексики, сегодня их депортируют обратно", - отметили в диппредставительстве.
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МексикаРоссияКанкунВ мире
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