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РИА Новости

"На ребенке нет живого места": девочку из Ингушетии лечат в Москве

Вчера, 21:04
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Семилетнюю Аишу из Ингушетии привезли на лечение в Москву. Девочка проведет один-два месяца в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.
По словам доктора Рошаля, у девочки серьезно повреждена правая рука, сейчас команда врачей делает все возможное, чтобы избежать ампутации. Ранее Аишу со множеством травм доставили в больницу в Назрани, было возбуждено уголовное дело. Тетя девочки заявила, что та провалилась в канализационную яму. На теле ребенка врачи обнаружили переломы, ожоги, укусы, следы побоев. По данным СК России, ребенок воспитывался в семье родственницы без оформления документов, в том числе об установлении опеки. Тетя девочки задержана, ее подозревают в жестоком обращении с ребенком.
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Детские вопросыЛеонид РошальИнгушетияВидео
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