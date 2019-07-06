"На ребенке нет живого места": девочку из Ингушетии лечат в Москве

По словам доктора Рошаля, у девочки серьезно повреждена правая рука, сейчас команда врачей делает все возможное, чтобы избежать ампутации. Ранее Аишу со множеством травм доставили в больницу в Назрани, было возбуждено уголовное дело. Тетя девочки заявила, что та провалилась в канализационную яму. На теле ребенка врачи обнаружили переломы, ожоги, укусы, следы побоев. По данным СК России, ребенок воспитывался в семье родственницы без оформления документов, в том числе об установлении опеки. Тетя девочки задержана, ее подозревают в жестоком обращении с ребенком.