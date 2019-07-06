Россия ответила на критику США, касающуюся запретов рейсов в Грузию

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. МИД МИД прокомментировал заявление американского дипломата Элизабет Руд, которая раскритиковала решение российских властей прекратить авиасообщение с Грузией.

Ранее временная поверенная в делах США в Грузии назвала российские меры "несправедливыми, ненужными и непропорциональными".

В МИД призвали Руд вспомнить об американских мерах, вводимых против России на протяжении многих лет.

"Как минимум с 1974 года и до настоящего времени не было ни одного дня, когда в отношении нашей страны не действовали какие-либо американские санкции", — заявили в ведомстве.

Дипломаты также подчеркнули, что "почти полвека Россия рассматривалась истеблишментом США в качестве недружественного государства".

В частности, отметили в МИД, в 1974 году США приняли поправку Джексона — Вэника, запрещавшую предоставлять СССР режим наибольшего благоприятствования в торговле, государственные кредиты и кредитные гарантии. В 1980 году прошел бойкот Олимпийских игр более чем 60 странами, вызванный несогласием Запада с вводом советских войск в Афганистан.

В 1981 году была блокада строительства газопровода "Уренгой — Помары — Ужгород", в результате которой ввели эмбарго на поставки в СССР высокотехнологичного американского оборудования. В 1998 году появился научный "черный список" организаций, якобы нарушивших антииранские санкции (то есть санкции за санкции). В 2012 году был принят "закон Магнитского", предусматривающий персональные ограничительные меры в отношении отдельных лиц.

В ведомстве отметили, что с 2014 года начинается эпоха санкций, связанных с украинским кризисом, а с 2018 года — с так называемым делом Скрипалей. Российские дипломаты также отметили, что к настоящему моменту число американских санкционных волн достигло 65.

"Вместо менторских поучений касательно российских мер по защите жизни и здоровья собственных граждан за рубежом хотелось бы услышать от госпожи Руд о "справедливости, нужности и пропорциональности" американских рестрикционных мер, вводившихся на протяжении десятилетий с целью оказания давления на внешнеполитический курс нашей страны", — заявили в МИД.

В ведомстве также добавили, что жертвами такой политики США, которая "орудует рестрикционной дубинкой", стал целый ряд стран, осуществляющих независимую внешнюю политику.

Прекращение авиасообщения с Грузией

В июне в Грузии начались протесты. Поводом послужило участие российской делегации в очередной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, проходившей в Тбилиси. Ситуация обострилась после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов по приглашению грузинской стороны занял кресло спикера парламента. Радикалы начали штурм здания. В столкновениях с полицией пострадало более 240 человек, еще около 300 митингующих задержали.

Протестующие требовали отправить в отставку спикера парламента Ираклия Кобахидзе и министра внутренних дел Георгия Гахарию, а также призывали провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе. Все требования, кроме отставки Гахарии, уже выполнены.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что протестами руководит Россия, которую она назвала "врагом и оккупантом". Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал подобное заявление непрофессиональным. Он предположил, что ситуация в Грузии является результатом противостояния власти и оппозиции.