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РИА Новости

Жители обстрелянного силовиками поселка в ЛНР пригласили Зеленского в гости

Вчера, 20:39
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Жители поселка Голубовское в Донбассе, обстрелянного из минометов украинскими силовиками в субботу, пригласили президента Украины Владимира Зеленского лично посмотреть на их разрушенные дома.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что четыре дома повреждены в поселке Голубовское в результате обстрела со стороны ВС Украины. В одном из поврежденных домов на момент обстрела находилось двое детей.
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"Говорят мир-мир, а мира нет. Нет никакого мира ни при Порошенко (экс-президент Украины - ред.), ни при Зеленском. Обещали, что Зеленский все наладит и будет мир, но мира нет, и пусть он (Зеленский, - ред.) сюда сам приедет и посмотрит, что тут делается. Вон с Тошковки (подконтрольное украинским силовикам Новотошковское - ред.) все прилетают снаряды. Здесь и дети маленькие, и взрослые. Сколько это можно терпеть?" - сказала журналистам жительница одного из поврежденных от обстрела домов Мария Кошман.
Она рассказала, что ее семью спасло то, что в момент обстрела они уехали на рынок в соседний Кировск. Когда вернулись, дом частично был уже разрушен.
"Многие не верят и говорят, что нет тут никаких обстрелов, пусть Зеленский сюда приедет, а не бегает там по окопам, где украинцы сидят, а сюда пусть приедет. Мы не злые, не кусаемся. Мы обычные простые люди. И нет тут агрессоров. Какие мы агрессоры, если мы мирные люди", - констатировала жительница Голубовского.
Житель соседнего поврежденного дома Иван Царенко сообщил журналистам, что один из снарядов пробил крышу и залетел в комнату, где спала жена и двое детей. Младшему из детей - меньше двух лет, старшему - пять. Одного из детей привалило штукатуркой. По данным фельдшеров скорой помощи. дети в состоянии шока, но их жизни ничего не угрожает.
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"На работе находился. Жена позвонила, сказала, что к нам "гости" прилетели с той стороны (с подконтрольной ВС Украины территории - ред.) 120 мина (калибром 120 миллиметров - ред.). Слава Богу, что мои дети живые - они родились в рубашке. Жалко детей, за них сразу подумал, за дом не думал. Жалко детей, где теперь будем жить?" - рассказал он.
Царенко призвал ВС Украины соблюдать режим тишины и в целом минские договоренности, а также обратился к президенту Украины.
"Они смотрели, куда они стреляют? По мирным. Смотрите, Владимир Зеленский! Вы стали президентом, вы сказали, что война закончится, но где эта война закончилась? Нигде она не закончилась. Война как длилась, так и длится война, и люди страдают, мои дети страдают… Вы - негодяй", - обратился к украинскому президенту отец пострадавших детей.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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