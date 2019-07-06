Жители обстрелянного силовиками поселка в ЛНР пригласили Зеленского в гости

ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Жители поселка Голубовское в Донбассе, обстрелянного из минометов украинскими силовиками в субботу, пригласили президента Украины Владимира Зеленского лично посмотреть на их разрушенные дома.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что четыре дома повреждены в поселке Голубовское в результате обстрела со стороны ВС Украины. В одном из поврежденных домов на момент обстрела находилось двое детей.

"Говорят мир-мир, а мира нет. Нет никакого мира ни при Порошенко (экс-президент Украины - ред.), ни при Зеленском. Обещали, что Зеленский все наладит и будет мир, но мира нет, и пусть он (Зеленский, - ред.) сюда сам приедет и посмотрит, что тут делается. Вон с Тошковки (подконтрольное украинским силовикам Новотошковское - ред.) все прилетают снаряды. Здесь и дети маленькие, и взрослые. Сколько это можно терпеть?" - сказала журналистам жительница одного из поврежденных от обстрела домов Мария Кошман.

Она рассказала, что ее семью спасло то, что в момент обстрела они уехали на рынок в соседний Кировск. Когда вернулись, дом частично был уже разрушен.

"Многие не верят и говорят, что нет тут никаких обстрелов, пусть Зеленский сюда приедет, а не бегает там по окопам, где украинцы сидят, а сюда пусть приедет. Мы не злые, не кусаемся. Мы обычные простые люди. И нет тут агрессоров. Какие мы агрессоры, если мы мирные люди", - констатировала жительница Голубовского.

Житель соседнего поврежденного дома Иван Царенко сообщил журналистам, что один из снарядов пробил крышу и залетел в комнату, где спала жена и двое детей. Младшему из детей - меньше двух лет, старшему - пять. Одного из детей привалило штукатуркой. По данным фельдшеров скорой помощи. дети в состоянии шока, но их жизни ничего не угрожает.

"На работе находился. Жена позвонила, сказала, что к нам "гости" прилетели с той стороны (с подконтрольной ВС Украины территории - ред.) 120 мина (калибром 120 миллиметров - ред.). Слава Богу, что мои дети живые - они родились в рубашке. Жалко детей, за них сразу подумал, за дом не думал. Жалко детей, где теперь будем жить?" - рассказал он.

Царенко призвал ВС Украины соблюдать режим тишины и в целом минские договоренности, а также обратился к президенту Украины.