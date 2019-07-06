В Тбилиси митингующие проводят шествие к дому основателя правящей партии

ТБИЛИСИ, 6 июл - РИА Новости. Участники акции протеста в Тбилиси, требующие отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, проводят в субботу вечером "Марш свободы" по центральному проспекту столицы и направляются к дому основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, трансляцию с акции протеста ведут в прямом эфире грузинские телекомпании.

Шествие проводится на 17-й день протеста. Митингующие держат в руках плакаты с надписью "Гахария GO!" и национальные флаги, громко играет музыка. В шествии участвуют как обычные граждане, так и члены оппозиционных партий и их сторонники.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.