Москалькова намерена добиться принятия закона против насилия в семье

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова взяла на контроль ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой и намерена добиваться принятия закона о противодействии насилию в семье, а также рассмотрения вопроса о ратификации Стамбульской конвенции, сообщила пресс-служба омбудсмена.

В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Позднее ее перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. В субботу Магасский районный суд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее подозревают в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.

"Я не только беру ситуацию под контроль, но и всеми возможностями, которые есть у меня в рамках конституционного закона об уполномоченном, буду добиваться скорейшего принятия давно назревшего закона (о противодействии насилию в семье – ред.)", - сказала Москалькова, слова которой приходит пресс-служба омбудсмена.

Она добавила, что это ЧП "ещё раз подвигает нас к рассмотрению вопроса о ратификации Стамбульской конвенции и скорейшей разработке федерального закона России о противодействии насилию в семье". "Нынешняя ситуация совершенно нетерпима и противоречит всем цивилизационным нормам", - добавила омбудсмен.