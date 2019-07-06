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РИА Новости

Москалькова намерена добиться принятия закона против насилия в семье

Вчера, 20:24
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова взяла на контроль ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой и намерена добиваться принятия закона о противодействии насилию в семье, а также рассмотрения вопроса о ратификации Стамбульской конвенции, сообщила пресс-служба омбудсмена.
В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Позднее ее перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. В субботу Магасский районный суд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее подозревают в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.
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"Я не только беру ситуацию под контроль, но и всеми возможностями, которые есть у меня в рамках конституционного закона об уполномоченном, буду добиваться скорейшего принятия давно назревшего закона (о противодействии насилию в семье – ред.)", - сказала Москалькова, слова которой приходит пресс-служба омбудсмена.
Она добавила, что это ЧП "ещё раз подвигает нас к рассмотрению вопроса о ратификации Стамбульской конвенции и скорейшей разработке федерального закона России о противодействии насилию в семье". "Нынешняя ситуация совершенно нетерпима и противоречит всем цивилизационным нормам", - добавила омбудсмен.
Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Подписана 46 странами и Европейским союзом.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
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Татьяна МоскальковаИнгушетияОбщество
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