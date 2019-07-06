Российский фонд ищет адвоката для арестованных в Ливии сотрудников

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил РИА Новости, что фонд ищет адвокатов для арестованных в Ливии сотрудников, представлять их интересы в идеале должен гражданин Ливии.

Ранее Малькевич сообщил о задержании сотрудников Фонда защиты национальных ценностей в Ливии, среди них социолог Максим Шугалей, фонд ведет переговоры об их освобождении. По словам Малькевича, сотрудникам фонда предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы в Ливии, они находятся в тюрьме в пригороде Триполи.

"Сейчас будем искать варианты по адвокатам, потому что там настолько все закручено и усложнено, что адвокат, который реально будет решать вопросы там, должен иметь лицензию на работу в Ливии, то есть в идеале быть вообще гражданином", - сказал Малькевич.