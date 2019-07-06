В ОБСЕ обвинили Россию в "злоупотреблениях" Интерполом

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в итоговый текст своей резолюции поправку, которой осуждает "политически мотивированные злоупотребления" России базами данных и механизмами Интерпола "в целях притеснения политических противников, журналистов, представителей гражданского общества и предпринимателей за пределами своих границ".
Ранее сообщалось, что комитет поддержал резолюцию о мерах защиты журналистов, блогеров и активистов, убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, вопросам ЛГБТ в Чечне.
Поправкой парламентариев США, а также нескольких представителей из Литвы, Швеции и Грузии в текст документа вносится новый пункт, где осуждаются "продолжающиеся политически мотивированные злоупотребления со стороны некоторых государств-участников, в частности Российской Федерации, базами данных и механизмами Интерпола, включая "красные уведомления" и циркуляры, в целях притеснения политических противников, журналистов, представителей гражданского общества и предпринимателей за пределами своих границ".
Обосновывая актуальность поправки, ее авторы ссылались на прецедент с Браудером.
29 декабря 2017, 08:00Как мошенник Браудер оказался главным обвинителем России на Западе
Уильям Браудер - международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997-2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.
В конце 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия "Дальняя степь", но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору. В ноябре прошлого года Уильям Браудер был обвинен российскими правоохранителям в создании преступного сообщества и убийстве некоторых ее участников. По версии следствия, уроженец США, подданный Великобритании Браудер в 1997 году создал транснациональное преступное сообщество, промышлявшее экономическими преступлениями.