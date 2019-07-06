В ОБСЕ обвинили Россию в "злоупотреблениях" Интерполом

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в итоговый текст своей резолюции поправку, которой осуждает "политически мотивированные злоупотребления" России базами данных и механизмами Интерпола "в целях притеснения политических противников, журналистов, представителей гражданского общества и предпринимателей за пределами своих границ".

Ранее сообщалось, что комитет поддержал резолюцию о мерах защиты журналистов, блогеров и активистов, убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, вопросам ЛГБТ в Чечне.

Поправкой парламентариев США, а также нескольких представителей из Литвы, Швеции и Грузии в текст документа вносится новый пункт, где осуждаются "продолжающиеся политически мотивированные злоупотребления со стороны некоторых государств-участников, в частности Российской Федерации, базами данных и механизмами Интерпола, включая "красные уведомления" и циркуляры, в целях притеснения политических противников, журналистов, представителей гражданского общества и предпринимателей за пределами своих границ".

Обосновывая актуальность поправки, ее авторы ссылались на прецедент с Браудером.

Уильям Браудер - международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997-2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.