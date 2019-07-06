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РИА Новости

В ОБСЕ поддержали резолюцию по защите журналистов, блогеров и активистов

Вчера, 19:56
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ЛЮКСЕМБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Комитет ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам поддержал резолюцию, которой призывает государства-участников ОБСЕ принимать меры по защите журналистов, блогеров и активистов.
Автором резолюции выступил представитель Кипра в ПА ОБСЕ Кириакос Хаджиянни.
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Документ призывает государства-участников ассамблеи "принимать меры к тому, чтобы деятельность по защите журналистов имела своей целью защиту не только тех лиц, которые официально признаны в качестве журналистов и имеют соответствующие документы, но и вспомогательный персонал, "гражданских" журналистов, блогеров и других активистов в этой области".
Также комитет на заседании поправкой к резолюции добавил еще один пункт. Новой редакцией документа Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает государства-участников ОБСЕ разрабатывать стратегии по искоренению домогательств в отношении женщин-журналистов.
Кроме того, резолюцией осуждается убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
"Парламентская ассамблея ОБСЕ осуждает жестокое убийство Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле как чудовищное преступление и неприемлемое посягательство на свободу журналистики, особо отмечает обязанность государств-участников ОБСЕ защищать свободу выражения мнений, а также подчеркивает, что виновные должны быть привлечены к судебной ответственности и что решения, вынесенные компетентными судами, должны быть полностью соблюдены и выполнены всеми государствами-участниками ОБСЕ", - говорится в документе.
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Помимо этого, документ призывает все государства-участников ОБСЕ, граждане которых состоят в рядах боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ*, вернуть их на родину и привлечь к судебной ответственности, обеспечив справедливое судебное разбирательство.
Кроме того, в резолюция призывают РФ сотрудничать с ОБСЕ в деле решения "проблемы прав представителей ЛГБТ в Чечне". "Парламентская ассамблея призывает компетентные органы обеспечивать защиту прав человека представителей сообщества ЛГБТ в Чечне, которые подвергаются преследованию, и выполнять рекомендации, изложенные в докладе, который был опубликован после обращения к Московскому механизму в 2018 году; призывает Российскую Федерацию сотрудничать с ОБСЕ в деле решения этих вопросов, вызывающих серьезную озабоченность", - говорится в тексте резолюции с учетом поправок.
Российская делегация выступила против поправки и попросила полностью исключить этот пункт из резолюции. Однако участники заседания проголосовали за сохранение этого текста в документе, расширив его формулировку поправкой, внесенной парламентариями США, Литвы, Канады и Нидерландов. Поправка российской делегации была отклонена: ею предлагалось распространить призыв о сотрудничестве с ОБСЕ на все страны-участницы ассамблеи, отказавшись от обращения только к РФ.
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В апреле 2017 года в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг эти данные, заявив, что эта "информационная гей-атака" на Чечню является частью антироссийской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с Владимиром Путиным.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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