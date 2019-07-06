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РИА Новости
Медиавойны

В СЖР прокомментировали отказ Лондона в аккредитации корреспонденту Sputnik

Вчера, 19:40
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Организаторы Глобальной конференции по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom) оказали сами себе медвежью услугу, отказав корреспонденту Sputnik в аккредитации, заявил секретарь и глава Международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир.
Ранее организаторы Глобальной конференции по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom), которая состоится в Лондоне 10-11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik, не объяснив причину такого решения.
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"Аудиторию, читателей, зрителей, слушателей, где бы то ни было, в какой бы то ни было стране за дураков держать нельзя. Люди все всегда прекрасно понимают, никакая пропаганда никогда не может работать долго и на сто процентов. Люди всегда будут задаваться вопросом, почему что-то происходит. И обязательно люди будут задаваться вопросом, почему на глобальную конференцию по свободе слова не допустили журналиста без каких бы то ни было оснований. Люди будут задаваться вопросом, люди будут искать ответ на него. Поэтому надо поздравить наших британских коллег с той медвежьей услугой, которую они сами себе оказали", - сказал он РИА Новости.
Шафир также отметил, что представления организаторов конференции и британского МИДа о свободе слова не соотносятся с реальностью, где свобода слова подразумевает существование альтернативной точки зрения. Журналист сравнил британских коллег с героем произведения Кира Булычева, который сидит в клетке и думает, что за решеткой находятся все, кроме него.
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"Та ситуация, при которой на конференцию по вопросам свободы слова, свободы СМИ, свободы распространения информации не пускают журналиста без каких бы то ни было оснований, является даже не проблемой, не трагедией, не сложностью, это уже является, простите меня, конечно, цирком. Особенно, когда невозможно объяснить причины отказа в аккредитации, ссылки какие-то идут на "извините, на мест нет", - добавил он.
Ранее в пятницу главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что британский МИД отказал каналу в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы в Лондоне 10-11 июля. По ее словам, команда, которая занимается аккредитацией прессы на мероприятие, сообщила, что свободных мест не осталось. Посольство РФ в Великобритании заявило, что считает это решение дискриминацией со стороны британского МИД.
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МедиавойныSputnikRussia Today (телекомпания)Союз журналистов РоссииМаргарита СимоньянВеликобританияРоссия
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