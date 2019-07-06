В СЖР прокомментировали отказ Лондона в аккредитации корреспонденту Sputnik

"Аудиторию, читателей, зрителей, слушателей, где бы то ни было, в какой бы то ни было стране за дураков держать нельзя. Люди все всегда прекрасно понимают, никакая пропаганда никогда не может работать долго и на сто процентов. Люди всегда будут задаваться вопросом, почему что-то происходит. И обязательно люди будут задаваться вопросом, почему на глобальную конференцию по свободе слова не допустили журналиста без каких бы то ни было оснований. Люди будут задаваться вопросом, люди будут искать ответ на него. Поэтому надо поздравить наших британских коллег с той медвежьей услугой, которую они сами себе оказали", - сказал он РИА Новости.