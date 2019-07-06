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РИА Новости
Медиавойны

В СПЧ рассчитывают на решение ситуации с корреспондентом Sputnik

Вчера, 19:32
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) будет следить за ситуацией с корреспондентом агентства Sputnik и ожидает, что с его недопуском на Глобальную конференцию по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom) будет быстро исправлена.
Ранее организаторы Глобальной конференции по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom), которая состоится в Лондоне 10-11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik, не объяснив причину такого решения.
"Конечно, СПЧ будет следить за этой ситуацией. Мы ожидаем, что данная ошибка будет быстро исправлена", - сообщил РИА Новости глава Совета Михаил Федотов.
По его словам, есть заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе - знаменитый Хельсинкский акт, по которому все государства, которые его подписали, обязаны оказывать всяческую поддержку иностранным корреспондентам. "Поэтому по хельсинкским обязательствам подобные действия абсолютно неприемлемы", - уточнил он.
"Поскольку это делается на государственном уровне, а не на общественном, то они обязаны соблюдать обязательства по хельсинкским договоренностям", - добавил Федотов.
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