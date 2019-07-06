В СПЧ рассчитывают на решение ситуации с корреспондентом Sputnik

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) будет следить за ситуацией с корреспондентом агентства Sputnik и ожидает, что с его недопуском на Глобальную конференцию по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom) будет быстро исправлена.

Ранее организаторы Глобальной конференции по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom), которая состоится в Лондоне 10-11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik, не объяснив причину такого решения.

"Конечно, СПЧ будет следить за этой ситуацией. Мы ожидаем, что данная ошибка будет быстро исправлена", - сообщил РИА Новости глава Совета Михаил Федотов.

По его словам, есть заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе - знаменитый Хельсинкский акт, по которому все государства, которые его подписали, обязаны оказывать всяческую поддержку иностранным корреспондентам. "Поэтому по хельсинкским обязательствам подобные действия абсолютно неприемлемы", - уточнил он.