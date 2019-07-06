В иркутском Тулуне откроют бесплатную общественную баню

ТУЛУН (Иркутская область), 6 июл - РИА Новости. В Тулуне, где из-за наводнения отсутствует централизованное водоснабжение, откроют бесплатную общественную баню, сообщил журналистам в субботу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в ходе рабочей поездки в Иркутскую область.

"С завтрашнего дня в городе развернут полевую баню, её пропускная способность - 80 человек в сутки. Работает автономно на дизельном топливе", - сказал замминистра.

По данным, озвученным представителями военного ведомства в ходе визита замминистра, воды в Тулуне не будет ещё как минимум неделю: согласно предварительной информации коммунальщики смогут возобновить её подачу не ранее 12 июля.

Военные приступили к ликвидации последствий паводка в Иркутской области 5 июля. Для этих целей в регион дополнительно переброшены более 10 единиц спецтехники - самосвалы, грейдеры и экскаваторы.

Режим ЧС сейчас действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным, в результате паводка погибли 22 человека. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.