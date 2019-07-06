Жителям иркутского Тулуна за сутки раздали 520 тонн воды

Жители в городе Тулун в Иркутской области, пострадавшем от паводка. Архивное фото

Жители в городе Тулун в Иркутской области, пострадавшем от паводка

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Военные группировки войск для борьбы с последствиями ЧС в Иркутской области за сутки раздали жителям Тулуна 520 тонн питьевой и технической воды, сообщает Центральный военный округ.

В пятницу сообщалось, что за сутки жителям Тулуна выдали более 350 тонн воды, а в четверг - почти 400 тонн.

"Военнослужащие группировки войск, созданной для борьбы с последствиями ЧС в Иркутской области, за сутки раздали жителям города Тулун, наиболее пострадавшим в ходе паводков, 520 тонн питьевой и технической воды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мобильная станция комплексной очистки воды СКО-10 "Гигиена" выдала 170 тонн очищенной питьевой воды, военные выдали 170 тонн питьевой и 180 тонн технической воды. Воду раздавали в разных районах города, для этого есть 20 пунктов.

Режим ЧС сейчас действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным, в результате паводка погибли 22 человека. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.