Киев получил первую партию нефти из США

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.

Танкер Wisdom Venture под флагом Гонконга доставил из США 75 тысяч тонн нефти. По информации пресс-службы порта, разгрузка в береговые резервуары займет около 36 часов.

Отмечается, что сырье планируется отправить на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

"Вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько. Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе", — добавили в пресс-службе порта.

В апреле российские власти полностью запретили поставки нефти на Украину. Это стало ответом на многократное введение Киевом эмбарго на российские товары. При этом в России подчеркивали, что отменят запреты в ответ на аналогичные действия со стороны Украины.