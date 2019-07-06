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РИА Новости

Киев получил первую партию нефти из США

Вчера, 18:50
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© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкАкватория грузового порта в Одессе
Акватория грузового порта в Одессе
© РИА Новости / Денис Петров
Перейти в фотобанк
Акватория грузового порта в Одессе. Архивное фото
КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
Танкер Wisdom Venture под флагом Гонконга доставил из США 75 тысяч тонн нефти. По информации пресс-службы порта, разгрузка в береговые резервуары займет около 36 часов.
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Отмечается, что сырье планируется отправить на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.
"Вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько. Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе", — добавили в пресс-службе порта.
В апреле российские власти полностью запретили поставки нефти на Украину. Это стало ответом на многократное введение Киевом эмбарго на российские товары. При этом в России подчеркивали, что отменят запреты в ответ на аналогичные действия со стороны Украины.
Киевские власти отмечали, что решение России по нефти может создать серьезные проблемы для Киева. Запрет на поставки топлива вступил в силу 1 июня.
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ОдессаСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Американская ли нефть? Или опять купили у РФ и перепродали Украине с нехилой такой накруткой)))
6 июля, 18:54
aa_a_martynov
1045700110
Учитывая потребность Украины в 20 млн. тонн тефти в год нужно 2 таких танкера в 3 дня... То есть после 36-ти часовой разгрузки должен сразу стать на разгрузку следующий и т.д. Там следующий на подходе или опять для галочки всё? ;)
6 июля, 19:13
Евгений Жегульский
114300104
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