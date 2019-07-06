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РИА Новости

Суд арестовал тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии

Вчера, 19:00
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НАЛЬЧИК, 6 июл — РИА Новости. Суд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю избитой семилетней девочки, сообщили РИА Новости в региональном Следственном комитете.
В четверг в детскую больницу Назрани доставили девочку со множеством травм. Врачи успешно провели операцию и сохранили ребенку сильно поврежденную руку. По подозрению в истязаниях девочки задержали ее тетю. По информации Следственного комитета, ребенок воспитывался в семье тети без оформления каких-либо документов. Правоохранители возбудили уголовное дело.
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Женщину подозревают по статье УК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" в отношении малолетнего, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Накануне девочку доставили в Москву для лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Как рассказал Рошаль, у семилетней девочки нашли старые переломы ребер и травмы позвоночника. По его словам, пока нельзя с уверенностью утверждать, что все обойдется без ампутаций. В свою очередь, детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что правую кисть девочки, вероятно, удастся сохранить. Она также рассказала, что родители ребенка найдены, они в разводе и давно не видели дочь. По ее словам, мама девочки передала ее тете год назад.
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8325910312
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Популярные комментарии
Адекватный человек не может такое сделать. Я уже второй день под впечатлением от увиденного. Тетю признать невменяемой, пичкать таблетками и пусть до конца дней "овощем" смотрит в окно. Ибо даже тюрьма для такого - слишком гуманно.
6 июля, 19:57
BBilir
2700004
Не верится в то, что о постоянных издевательствах над ребёнком, - "застарелые переломы рёбер" у 7летней ? - не знали соседи. И это на Кавказе, где все - на виду.
6 июля, 21:04
nnop300
1110200
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