Суд арестовал тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии

В четверг в детскую больницу Назрани доставили девочку со множеством травм. Врачи успешно провели операцию и сохранили ребенку сильно поврежденную руку. По подозрению в истязаниях девочки задержали ее тетю. По информации Следственного комитета, ребенок воспитывался в семье тети без оформления каких-либо документов. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Как рассказал Рошаль, у семилетней девочки нашли старые переломы ребер и травмы позвоночника. По его словам, пока нельзя с уверенностью утверждать, что все обойдется без ампутаций. В свою очередь, детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что правую кисть девочки, вероятно, удастся сохранить. Она также рассказала, что родители ребенка найдены, они в разводе и давно не видели дочь. По ее словам, мама девочки передала ее тете год назад.