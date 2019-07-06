В Мексике задержали группу россиян

МЕХИКО, 6 июл — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.

В дипмиссии отметили, что задержанных не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве уточнили, что речь идет о десяти людях с российскими паспортами.

Четверо из них прибыли из Узбекистана.

"Миграционная служба считает, что их паспорта вообще могут быть фальшивыми", — заявили дипломаты.

Еще троим мексиканские власти запретили въезд в страну. В дипмиссии рассказали, что они находятся в "черном списке".

Кроме того, мексиканская миграционная служба установила, что у троих россиян профиль не соответствует туристам. Такая ситуация, подчеркнули дипломаты, могла сложиться, если прибывшие не могли подтвердить бронь отеля, показать обратные билеты или доказать наличие средств для пребывания в стране.

В посольстве также рассказали, что задержанные около трех дней находятся в аэропорту Канкуна. При этом в консульство России они не обращались.

В дипмиссии сообщили, что задержанные ждут обратного рейса.

"Четверо из них будут отправлены сегодня рейсом компании Nordwind, двое — Air France, еще четверым сейчас подыскивают рейс", — отметили в посольстве.

Дипломаты также подчеркнули, что россиянам нередко отказывают во въезде в Мексику в аэропорту Канкуна по причине несоответствия цели поездки заявленной.