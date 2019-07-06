В Мексике задержали группу россиян

МЕХИКО, 6 июл — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
В дипмиссии отметили, что задержанных не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве уточнили, что речь идет о десяти людях с российскими паспортами.
28 декабря 2018, 16:53Россиянин провез в багаже из Мексики 30 крокодилов и ядовитую змею
Четверо из них прибыли из Узбекистана.
"Миграционная служба считает, что их паспорта вообще могут быть фальшивыми", — заявили дипломаты.
Еще троим мексиканские власти запретили въезд в страну. В дипмиссии рассказали, что они находятся в "черном списке".
Кроме того, мексиканская миграционная служба установила, что у троих россиян профиль не соответствует туристам. Такая ситуация, подчеркнули дипломаты, могла сложиться, если прибывшие не могли подтвердить бронь отеля, показать обратные билеты или доказать наличие средств для пребывания в стране.
В посольстве также рассказали, что задержанные около трех дней находятся в аэропорту Канкуна. При этом в консульство России они не обращались.
В дипмиссии сообщили, что задержанные ждут обратного рейса.
"Четверо из них будут отправлены сегодня рейсом компании Nordwind, двое — Air France, еще четверым сейчас подыскивают рейс", — отметили в посольстве.
Дипломаты также подчеркнули, что россиянам нередко отказывают во въезде в Мексику в аэропорту Канкуна по причине несоответствия цели поездки заявленной.
"Посольство не может влиять на решения миграционных властей Мексики, сегодня их депортируют обратно", — резюмировали в дипмиссии.