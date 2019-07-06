Зеленский побывал на границе со Словакией

КИЕВ, 6 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Закарпатскую область посетил международный автомобильный пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словакией, сообщает пресс-служба главы государства.

"Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко ознакомил президента Украины с работой международного автомобильного пункта пропуска "Ужгород" на границе со Словакией. Находясь в пограничном подразделении, Владимир Зеленский интересовался ходом реконструкции пункта пропуска, а также перспективами увеличения его пропускной способности и сроками завершения работ", - информирует пресс-служба.

Президент и глава Госпогранслужбы побывали в помещении, где сейчас строится система сканирования грузовых автомобилей.