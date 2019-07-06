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РИА Новости

Зеленский побывал на границе со Словакией

Вчера, 18:35
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 6 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Закарпатскую область посетил международный автомобильный пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словакией, сообщает пресс-служба главы государства.
"Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко ознакомил президента Украины с работой международного автомобильного пункта пропуска "Ужгород" на границе со Словакией. Находясь в пограничном подразделении, Владимир Зеленский интересовался ходом реконструкции пункта пропуска, а также перспективами увеличения его пропускной способности и сроками завершения работ", - информирует пресс-служба.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
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Президент и глава Госпогранслужбы побывали в помещении, где сейчас строится система сканирования грузовых автомобилей.
После глава государства выехал из пункта пропуска на совещание с представителями правоохранительных органов и председателями областных государственных администраций.
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Владимир ЗеленскийСловакияВ мире
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