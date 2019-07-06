Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T18:31Z
https://ria.ru/20190706/1556276233.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148529/71/1485297103_0:0:2804:1577_1036x0_80_0_0_d90131dd0501130a3a56e8618204b26f.jpg
РИА Новости

В Совфеде прокомментировали резолюцию ОБСЕ по Крыму

Вчера, 18:31
5002
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В ходе голосования по антироссийской резолюции по Крыму на ПА ОБСЕ многие европейцы могли бы проголосовать в пользу России, если бы голосование было тайным, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Политик возглавляет сенатскую часть российской делегации на Ассамблее.
Гигантский флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
18 марта, 08:00
Потерянный и возвращенный Крым
Ранее в субботу комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, подготовленную украинским депутатом и осуждающую "действия РФ в Крыму". Также комитет принял еще одну резолюцию, призывающую Россию к "деоккупации" Крыма, а также с учетом поправки обвиняющую РФ в приостановке ДРСМД.
"У Ассамблеи есть один недостаток в процедуре - все голосования открытые, и здесь европейцы боятся влияния США, их давления и послушного голосуют по антироссийской тематике", - сказал Джабаров РИА Новости по телефону из Люксембурга.
Он отметил, что в кулуарах многие европейские политики подходили к российским парламентариям и высказывали свою поддержку.
"Но на Ассамблею приехало огромное количество американцев, и европейские парламентарии подчиняются их давлению. При этом представители США явно хотят взять реванш после неудачи в Парламентской Ассамблее Совета Европы", - заключил законодатель.
Во время военно-морского парада в Севастополе
4 сентября 2018, 08:00
Об управлении реальностью: у России и Украины теперь есть по Крыму
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
204103313
Обсудить 3
ОБСЕЕвропаКрымРоссияВ мире
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Клинцевич прокомментировал слова Зеленского по "Северному потоку – 2"
РИА
Новости
Владимир Джабаров
Джабаров: делегация США не настроена общаться с российскими парламентариями
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали антироссийскую резолюцию ОБСЕ по Крыму
Акватория грузового порта в Одессе
Киев получил первую партию нефти из США
Лента
новостей
Странное поведение Зеленского
Зеленский озадачил пользователей Сети необычным поведением на совещании
Вид на Гурзуф
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский побывал на границе со Словакией
Строительство газопровода Северный поток - 2
Пушков прокомментировал "способ" Зеленского остановить "Северный поток – 2"
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Зеленский намерен решить вопрос "Северного потока – 2" через Трампа
Аэропорт в Канкуне, Мексика
В Мексике задержали группу россиян
Самолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово
Россия ответила на критику США, касающуюся запретов рейсов в Грузию
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич
Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук согласился с папой Римским в оценке конфликта в Донбассе
Украинские военнослужащие
В Донбассе украинский солдат открыл огонь по бойцам "Азова"
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
В ОБСЕ обвинили Россию в "злоупотреблениях" Интерполом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52В Госдуме прокомментировали борьбу Великобритании с фейками
10:51Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:50В Иране заявили о подготовке встречи глав МИД стран-членов ядерной сделки
10:38Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД
10:36Косачев назвал требования Ирана по сохранению СВПД обоснованными
10:21В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
10:20Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник
10:18Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки
10:17В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП
10:14Двух пострадавших в ДТП с бензовозом доставили в Екатеринбург
10:11Задержанный в Гибралтаре танкер не перевозил нефть в Сирию, заявили в Иране
10:11В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком
10:08Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
10:08В Иране заявили о возможности полного выхода страны из ядерной сделки
10:02Тегеран дает странам ядерной сделки еще 60 дней на решение его требований
09:57ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого
09:52В Гонконге автомобиль врезался в магазин, сообщили СМИ
09:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:42Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Лента новостейМолния