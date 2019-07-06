В Совфеде прокомментировали резолюцию ОБСЕ по Крыму

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В ходе голосования по антироссийской резолюции по Крыму на ПА ОБСЕ многие европейцы могли бы проголосовать в пользу России, если бы голосование было тайным, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Политик возглавляет сенатскую часть российской делегации на Ассамблее.
18 марта, 08:00Потерянный и возвращенный Крым
Ранее в субботу комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, подготовленную украинским депутатом и осуждающую "действия РФ в Крыму". Также комитет принял еще одну резолюцию, призывающую Россию к "деоккупации" Крыма, а также с учетом поправки обвиняющую РФ в приостановке ДРСМД.
"У Ассамблеи есть один недостаток в процедуре - все голосования открытые, и здесь европейцы боятся влияния США, их давления и послушного голосуют по антироссийской тематике", - сказал Джабаров РИА Новости по телефону из Люксембурга.
Он отметил, что в кулуарах многие европейские политики подходили к российским парламентариям и высказывали свою поддержку.
"Но на Ассамблею приехало огромное количество американцев, и европейские парламентарии подчиняются их давлению. При этом представители США явно хотят взять реванш после неудачи в Парламентской Ассамблее Совета Европы", - заключил законодатель.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".