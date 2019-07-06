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РИА Новости

Министр обороны Украины проинспектировал учения НАТО в Черном море

Вчера, 18:18
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
© РИА Новости / Стрингер
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Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
КИЕВ, 6 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак проверил в субботу ход международных учений Sea Breeze-2019, сообщает украинское военное ведомство.
"Министр обороны Украины Степан Полторак посетил флагман отечественного военного флота фрегат "Гетман Сагайдачный". Во время визита глава оборонного ведомства заслушал отчет командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирала Игоря Воронченко о ходе проведения международного военно-морского учения Sea Breeze-2019 ", - говорится в сообщении.
Открытие международных украинско-американских учений Си бриз - 2019
3 июля, 15:28
В НАТО назвали цель учений в Черном море
В северо-западной части Черного моря проходят международные учения Sea Breeze. В них задействованы авиация и корабли стран НАТО - США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, а также их союзников - ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии. Завершатся учения 12 июля.
По данным Нацгвардии Украины, в маневрах будут задействованы около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты. В частности, для участия в учениях в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США "Карни".
При этом, как сообщил Национальный центр управления обороной РФ, силы Черноморского флота следят за американским эсминцем "Карни" сразу после его вхождения в Черное море. В МИД РФ в свою очередь назвали проведение украинско-американских учений опасной идеей, добавив, что будут относиться к ним соответствующим образом.
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Степан ПолторакНАТОСШАУкраинаВ мире
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