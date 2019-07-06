Министр обороны Украины проинспектировал учения НАТО в Черном море

КИЕВ, 6 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак проверил в субботу ход международных учений Sea Breeze-2019, сообщает украинское военное ведомство.

"Министр обороны Украины Степан Полторак посетил флагман отечественного военного флота фрегат "Гетман Сагайдачный". Во время визита глава оборонного ведомства заслушал отчет командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирала Игоря Воронченко о ходе проведения международного военно-морского учения Sea Breeze-2019 ", - говорится в сообщении.

В северо-западной части Черного моря проходят международные учения Sea Breeze. В них задействованы авиация и корабли стран НАТО - США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, а также их союзников - ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии. Завершатся учения 12 июля.

По данным Нацгвардии Украины, в маневрах будут задействованы около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты. В частности, для участия в учениях в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США "Карни".