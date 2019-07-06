В Ливии предъявили обвинения задержанным сотрудникам российского фонда

"Они официально арестованы, находятся сейчас в тюрьме Майтиго, в пригороде Триполи. Им предъявлены обвинения, обвинения предъявлены, как я говорил, к сожалению, с формулировкой "за вмешательство в выборы ", при этом никого не смущает, что выборов нет", – сказал Малькевич РИА Новости.