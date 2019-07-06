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РИА Новости

В Ливии предъявили обвинения задержанным сотрудникам российского фонда

Вчера, 18:15
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Сотрудникам российского Фонда защиты национальных ценностей предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы в Ливии, они находятся в тюрьме в пригороде Триполи, сообщил РИА Новости глава фонда Александр Малькевич.
Ранее Малькевич сообщил о задержании сотрудников Фонда защиты национальных ценностей в Ливии, среди них – социолог Максим Шугалей. По словам Малькевича, фонд ведет переговоры об их освобождении.
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"Они официально арестованы, находятся сейчас в тюрьме Майтиго, в пригороде Триполи. Им предъявлены обвинения, обвинения предъявлены, как я говорил, к сожалению, с формулировкой "за вмешательство в выборы ", при этом никого не смущает, что выборов нет", – сказал Малькевич РИА Новости.
Малькевич добавил, что считает вбросом сообщения про россиян, которые планировали вмешаться или вмешивались в выборы в стране, хотя выборов нет. Также он отметил, что задержанный вместе с Шугалеем переводчик имеет двойное гражданство.
Он добавил, что к работе подключился МИД РФ.
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
5 июля, 19:30
Фонд защиты национальных ценностей
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ТриполиЛивияРоссияВ мире
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