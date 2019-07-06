Путин отметил уникальность музеев в Архангельской области

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил организаторов и гостей мероприятия, посвященного столетию Вельского краеведческого музея имени Кулакова, Каргопольского государственного музея и Сольвычегодского историко-художественного музея, и отметил уникальность этих учреждений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в музеях находятся редкие коллекции, бесценные рукописи и архивные документы, которые свидетельствуют о важных событиях истории, а также этнографические и археологические находки, поэтому музеи пользуются вниманием среди российских и зарубежных туристов.

"Основанные уроженцами Русского Севера, настоящими патриотами и подвижниками, эти интереснейшие, поистине уникальные музейные комплексы славятся богатыми, редкими коллекциями и по праву считаются одними из главных культурных, архитектурных достопримечательностей древней архангелогородской земли", - говорится в телеграмме.