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РИА Новости
Культура

Путин отметил уникальность музеев в Архангельской области

Вчера, 18:14
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил организаторов и гостей мероприятия, посвященного столетию Вельского краеведческого музея имени Кулакова, Каргопольского государственного музея и Сольвычегодского историко-художественного музея, и отметил уникальность этих учреждений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что в музеях находятся редкие коллекции, бесценные рукописи и архивные документы, которые свидетельствуют о важных событиях истории, а также этнографические и археологические находки, поэтому музеи пользуются вниманием среди российских и зарубежных туристов.
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"Основанные уроженцами Русского Севера, настоящими патриотами и подвижниками, эти интереснейшие, поистине уникальные музейные комплексы славятся богатыми, редкими коллекциями и по праву считаются одними из главных культурных, архитектурных достопримечательностей древней архангелогородской земли", - говорится в телеграмме.
Также Путин поблагодарил сотрудников музея за любовь к своему делу, кропотливый труд и теплый прием гостей и пожелал успехов в реализации новых проектов.
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КультураВладимир ПутинАрхангельская область
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