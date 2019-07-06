В Польше три человека погибли при взрыве газа в жилом доме

ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли при взрыве газа в жилом доме в Бытоме на юге Польши.

Как сообщил журналистам президент (мэр) Бытома Мариуш Волаш, компетентные органы выясняют подробности трагедии, "но наиболее вероятной причиной является то, что взорвался баллон с газом в соседней квартире, не в квартире жертв".

По данным мэра, при взрыве погибли три человека - женщина и двое детей. Еще четыре человека доставлены в больницу.

Пожар после взрыва уже потушен, спасатели продолжают обследование места происшествия. Осмотр проведет, в частности, специализированная поисково-спасательная группа.