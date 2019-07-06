В Госдуме прокомментировали вопрос об ответственности за приостановку ДРСМД

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вопрос об ответственности за приостановку ДРСМД европейским партнерам следует адресовать США, а не России, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
В субботу Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ. Автор резолюции, представитель Ирландии в ПА ОБСЕ Алан Фаррелл высказался против поправки, однако участники заседания проголосовали за ее принятие.
"В данном случае вызывает недоумение, почему европейцы возлагают ответственность на Россию. Именно США первыми вышли из договора из ДРСМД, Россия наоборот всегда выступала за диалог по этому вопросу, но Вашингтон дистанцировался. Поэтому я думаю, что нашим европейским партнерам целесообразно адресовать свои претензии все-таки Вашингтону, а не России", - сказал Морозов.
Парламентарий добавил, что Россия всегда открыта к диалогу и компромиссам.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.