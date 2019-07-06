В Госдуме прокомментировали вопрос об ответственности за приостановку ДРСМД

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вопрос об ответственности за приостановку ДРСМД европейским партнерам следует адресовать США, а не России, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

В субботу Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ. Автор резолюции, представитель Ирландии в ПА ОБСЕ Алан Фаррелл высказался против поправки, однако участники заседания проголосовали за ее принятие.

"В данном случае вызывает недоумение, почему европейцы возлагают ответственность на Россию. Именно США первыми вышли из договора из ДРСМД, Россия наоборот всегда выступала за диалог по этому вопросу, но Вашингтон дистанцировался. Поэтому я думаю, что нашим европейским партнерам целесообразно адресовать свои претензии все-таки Вашингтону, а не России", - сказал Морозов.

Парламентарий добавил, что Россия всегда открыта к диалогу и компромиссам.